'Mont'Alfonso sotto le stelle": confermata Gianna Nannini

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:34

Gianna Nannini sarà in concerto giovedì 5 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle.



Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è Gianna Nannini. La rocker senese tornerà questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour "PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza", dal titolo del suo ultimo album "La Differenza", anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Un'occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica.



Gianna Nannini in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza! Nel 2019 ha vinto il Premio Tenco.



Il concerto di Gianna Nannini va ad aggiungersi ai già annunciati live di Quinteto Astor Piazzolla (venerdì 16 luglio, anteprima festival), Francesca Michielin (venerdì 30 luglio, alla Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana), Niccolò Fabi (mercoledì 11 agosto) e Giovanni Allevi e Pino Strabioli (venerdì 13 agosto).



Altri grandi spettacoli sono in arrivo a Castelnuovo di Garfagnana. Il programma completo di Mont'Alfonso sotto le stelle sarà presentato nei prossimi giorni.



Info prevendite nei prossimi giorni sul sito del festival www.montalfonsoestate.it. Il tour di Gianna Nannini è prodotto e organizzato da Friends&Partners: info www.friendsandpartners.it.



"Mont'Alfonso sotto le stelle" nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, PRG e Amandla Productions, con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest.



PRIMI NOMI Mont'Alfonso sotto le stelle 2021



Ouverture Festival

QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA

Venerdì 16 luglio 2021

Fortezza di Mont'Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

Ingresso libero a invito



Inaugurazione

FRANCESCA MICHIELIN

Venerdì 30 luglio 2021

Fortezza delle Verrucole - San Romano in Garfagnana (Lucca)



GIANNA NANNINI

Giovedì 5 agosto 2021

Fortezza di Mont'Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



NICCOLÒ FABI

Mercoledì 11 agosto 2021

Fortezza di Mont'Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



GIOVANNI ALLEVI Parole e musica

Venerdì 13 agosto 2021

Fortezza di Mont'Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



