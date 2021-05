Novità 'Lions in Piazza': visite veterinarie gratuite

Castelnuovo



venerdì, 21 maggio 2021, 16:09

Novità Lions in Piazza a Castelnuovo di Garfagnana il 29 e 30 maggio!



Il Lions Club Garfagnana si propone di aiutare i vostri amici a quattro zampe mettendo a disposizione Veterinari Specialisti che opereranno in maniera del tutto gratuita, in sinergia e collaborazione con le associazioni caritatevoli presenti sul nostro territorio.



La visita gratuita, che consiste in un esame generale senza l’utilizzo di strumenti, offerta dai medici veterinari, ha l’obiettivo di stabilire lo stato di saluti dei vostri animali e verificare la necessità di successivi esami più specifici.



Nel corso della visita la specialista Maria Grazia Rossi si accerterà anche del tipo di alimentazione dell’animale, fondamentale per la sua salute.



PRENOTAZIONE DELLE VISITE VETERINARIE:



342 670 1865 (Sabrina Babboni)



Fino al 27 maggio.



Sabato 29 maggio a Castelnuovo di Garfagnana: Ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00



Domenica 30 maggio a Castelnuovo di Garfagnana: Ore 9.00-15.00



I medici del Lions Club ed altri medici volontari sono gratuitamente a disposizione della cittadinanza per:



• VISITE CLINICHE

• VISITE DI PREVENZIONE

• CONTROLLO ALIMENTAZIONE



ATTENZIONE:



Per accedere all’area visite è necessario rispettare le seguenti misure:



• accompagnare i cani muniti di guinzaglio.

• trasportare i gatti esclusivamente con il trasportino chiuso.



“Abbiamo dedicato uno spazio tutto per loro – racconta il presidente del Lions Club Garfagnana Quirino Fulceri – l’idea, un’assoluta novità, è venuta al nostro segretario Marco Castrucci, si tratta della prima edizione. È un service dedicato ai nostri piccoli animali domestici per effettuare Visite Cliniche e Visite di prevenzione. Inoltre sarà a disposizione la dottoressa Maria Grazia Rossi con competenze in attuali pratiche alimentari e tecniche di razionamento del cane e del gatto.” Un sentito ringraziamento a tutte le aziende che ci hanno aiutato nel sostenere i costi di realizzazione di questo importante Service alla nostra Comunità:



– Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana

– Fratelli Biagioni Concessionaria Renault e Dacia

– MD Soluzioni per il Converting

– Idrotherm 2000

– Cacini Ottica

– Studio 92

– Centro Computer

– KME

– Garfagnana Innovazione

– Digital Globe