Castelnuovo



Pd: "Noi al fianco dei sindaci su ospedale di Castelnuovo"

mercoledì, 5 maggio 2021, 12:25

"Come Partito Democratico Territoriale siamo al fianco dei sindaci della Valle del Serchio in merito ai servizi di cui necessita l'ospedale di Castelnuovo, dei quali, in questi giorni, si sta ampliamento dibattendo. In particolare, per quanto riguarda la cardiologia, siamo contrari all'eventualità della sospensione del servizio specialistico di guardia notturna".



Ad affermarlo in una nota è Patrizio Andreuccetti, segretario territoriale del Partito Democratico. "Tale privazione - afferma - toglierebbe al territorio un presidio fondamentale per la salute dei cittadini, facendo venir meno il supporto necessario presso il Pronto Soccorso della Valle e quello presso i reparti che si occupano di pazienti critici. Chiediamo, pertanto, all'azienda sanitaria di scongiurare questa eventualità ed in generale crediamo che sia indispensabile un potenziamento della sanità territoriale e dei nostri presidi ospedalieri, di Castelnuovo e Barga, i quali svolgono un ruolo centrale nell'essere dei punti di riferimento per territori periferici e svantaggiati. Investire sul mantenimento sui presidi territoriali, mantenendone, anzi, rafforzandone le funzioni, va nella direzione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza che, grazie ai fondi UE, costituirà la base degli investimenti per l'Italia del prossimo decennio. Infatti, in tale piano, tra le sei missione principali vi è quella della salute, focalizzata su due obiettivi, il rafforzamento della prevenzione e dell'assistenza sul territorio, ovvero la direzione auspicata dai sindaci, che noi condividiamo."