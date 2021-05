Castelnuovo



Ripartono i concerti: Niccolò Fabi ad agosto in Fortezza

mercoledì, 5 maggio 2021, 17:06

di simone pierotti

Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano i concerti alla Fortezza di Mont’Alfonso. Il programma è in via di definizione ma arriva la prima data ed a comunicarlo è lo stesso artista. Niccolò Fabi, il popolare cantautore romano esploso a livello nazionale negli anni ’90, sarà a Castelnuovo di Garfagnana l’11 agosto.

Sarà una delle 14 date del Niccolò Fabi Tour 2021 che, a partire dal 24 giugno fino al 2 settembre, lo porterà in giro per l’Italia. Un tour studiato appositamente, con location suggestive o minori, in un momento di ripartenza generale ma di grandi incertezze, soprattutto in un ambiente duramente colpito come quello della musica e degli spettacoli dal vivo.

“Eccoci. La sostanza è nota – sono le parole dell’artista romano. Mai come quest’anno è stato difficile organizzare un calendario di concerti. Agenzie e promoter si stanno destreggiando in un settore in grande crisi tra attese di decreti, protocolli sanitari, riduzioni di capienze, coprifuochi e molto altro. Intanto peró ci siamo e ripartiamo da qui. Ci sono molte conferme, alcuni spostamenti, diverse novità, una data annullata purtroppo quella di Napoli. Nuovi appuntamenti si aggiungeranno”.

Niccolò Fabi, cantautore romano nato nel 1968 e laureato in filologia romanza, si è fatto conoscere al grande pubblico con il singolo “Dica” e soprattutto con le partecipazioni al Festival di Sanremo nel 1997 con “Capelli”, con cui vinse il Premio della Critica, e poi con “Lasciarsi un giorno a Roma” nel 1998, anno in cui si aggiudicò il “Disco per l’estate” con il successo estivo “Vento d’estate” in coppia con Max Gazzè. In totale 11 album da solista e tante collaborazioni, come quelle storiche con gli amici romani Max Gazzè e Daniele Silvestri, ma anche Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato, Mina, Jarabe de Palo, tra i tanti.