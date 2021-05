Castelnuovo



Sanità, confermata mobilitazione a Castelnuovo: "No a soluzioni tampone"

venerdì, 7 maggio 2021, 11:36

Nonostante le rassicurazioni di Asl e Regione, dopo l'incontro con i sindaci della Valle del Serchio, la minoranza del comune di Castelnuovo conferma la manifestazione di domani per la sanità.

"Nella nostra valle - esordisce la minoranza del capoluogo - la difesa degli ospedali e del sistema sanitario sembrano accendersi miracolosamente e poi spegnersi tristemente negli animi dei nostri politici a seconda di quanto i cittadini comincino a prendere coscienza della realtà e questo ci induce a tenere sempre alta la guardia".

"Il polverone sollevato in questi giorni e il richiamo a scendere in piazza - affermano i consiglieri - a qualcosa sono valsi. Dall'anelato incontro tra i sindaci della Garfagnana e l'assessore regionale alla sanità che si è svolto giovedì mattina in teleconferenza abbiamo ottenuto che: la cardiologia è salva... ma solo per qualche mese!; l'attivazione a partire dal 1° settembre 2021 di un ambulatorio senologico, finora non presente in Valle del Serchio? In realtà da anni il dottor Soldati eseguiva ecografie mammarie, dunque visite senologiche... per cui ci riconcedono per due volte al mese una cosa che ci avevano appena sospeso? Sarà consentito al dottor Soldati di rimanere in servizio per un altro anno e mezzo per mantenere l'ambulatorio di ecografia interventistica. Bene. E se non avessimo sollevato il problema? E se lui non si fosse offerto di rimanere? Avremmo chiuso il servizio? Tutti i pazienti che avevano prenotato visite e che in questo momento sono dirottate verso altri ospedali, anche molto distanti, chi devono ringraziare? Rimane poi il problema cronico della carenza di personale".



"Insomma - incalza il gruppo - gli interrogativi e i dubbi su una programmazione poco chiara e con tante lacune sono ancora molteplici. Noi possiamo accettare le "soluzioni tampone" solo se consapevoli che non risolvono definitivamente il problema, ma semplicemente lo rimandano. Dunque continuiamo con forza a chiedere garanzie per il futuro e una unità di intenti vera, trasparente e continuativa delle forze politiche".



"Per tutto questo - conclude l'opposizione - sabato 8 maggio alle ore 18 invitiamo amministratori e cittadini ad incontrarsi in Piazza Umberto a Castelnuovo per gridare a gran voce che per noi la questione della sanità in Garfagnana e Media Valle non è una questione di "toppe" ma di diritti e certezze sul futuro!"