Sanità, la valle si mobilita a Castelnuovo: "Senza ospedale non c'è futuro"

mercoledì, 5 maggio 2021, 11:34

di simone pierotti

I due presidi ospedalieri della Valle del Serchio, il “Santa Croce” di Castelnuovo e il “San Francesco” di Barga, sono tornati (purtroppo, aggiungiamo noi) all’ordine del giorno ed in particolare al centro delle preoccupazioni del territorio. Le lamentate carenze di personale e di importanti servizi della struttura di Castelnuovo hanno spinto i sindaci dell’Unione dei Comuni della Garfagnana a preparare un documento inoltrato due giorni fa all’assessore alla sanità regionale Simone Bezzini, alla quale è stato chiesto un incontro urgente.

La risposta da Firenze è stata repentina: domani, giovedì 6 maggio, nella tarda mattina, la rappresentante della Regione incontrerà i sindaci, in videoconferenza. Massima disponibilità, pertanto, dell’ente dal quale tutti si attendono risposte concrete e tranquillizzanti.

La difesa dell’ospedale e del sistema sanitario ha unito tutte le parti politiche, dato che i gruppi di maggioranza e di minoranza consiliare di Castelnuovo hanno sottoscritto un documento unitario. E’ di questa mattina la notizia dell’organizzazione di una manifestazione in difesa degli ospedali della Valle, sabato 8 maggio alle 18 in piazza Umberto I nel capoluogo. L’iniziativa è partita dal gruppo di minoranza comunale ma sta coinvolgendo anche le altre amministrazioni, gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, e la società civile un po' di tutto il territorio. Almeno questa è l’idea degli organizzatori. Al momento non sono ancora resi noti i particolari della manifestazione che, viste le note restrizioni covid, potrà svolgersi a determinate condizioni e limitazioni.