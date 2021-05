Castelnuovo



Scarpinata della Garfagnana: per scoprire camminando i borghi e le specialità del territorio

giovedì, 13 maggio 2021, 15:57

di simone pierotti

La Garfagnana è un territorio dove, in questo momento, con un «turismo di prossimità» fatto di gite fuori porta, escursioni nelle valli e in montagna alla scoperta del territorio, in maniera naturale è possibile fare la vacanza ideale per vivere la montagna e il verde con le attività che possono garantire spazi all’aperto, distanziamento sociale e norme di sicurezza personale.



Un tipo di turismo e di coinvolgimento in cui credono il progetto "Garfagnana Experience", nato in seno all'agenzia "I Viaggi di Andrea" e l'associazione Vis Movendi, che hanno promosso la Scaripinata della Garfagnana, due giorni a spasso per i borghi, in programma il 5 e 6 giugno.



A presentare la novità, questa mattina, Silvio Gemignani titolare di "I Viaggi di Andrea" e il consigliere comunale, e responsabile di Vis Movendi Alessandro Pedreschi. "La nostra associazione - spiega Pedreschi - promuove il movimento in tutte le sue forme. Siamo partiti da corsi motori, arrivando a vere e proprie passeggiate, coniugando il duplice scopo della salute con la promozione turistica del territorio".



Si inizia con la prima edizione della "Scarpinata della Garfagnana" che si svolgerà il 5 e 6 giugno. Il programma prevede due giornate di cammino per un totale di 32 km tra boschi e mulattiere, alla scorperta dei borghi del comune di Castelnuovo, con soste per merende, pranzo e cena. E' previsto il pernottamento presso il campo base a Cerretoli la notte del 5 giugno, anche sostituibile con più comode camere da letto. Il tour avrà due guide specializzate, Antonella e Riccardo, e sarà supportato da un servizio assistenza per bagagli e eventuali necessità. Il costo totale è molto popolare, 80 euro e comprende colazioni, pranzi e cene.

Il programma (per i più avventurieri pernotto in tenda) prevede il passaggio e la sosta/visita di quasi tutte le frazioni del comune di Castelnuovo di Garfagnana: Torrite - Rontano - Croce di Stazzana - Colle - Gragnanella - Antisciana - Cerretoli - Fortezza di Mont'Alfonso e Castelnuovo di Garfagnana - Palleroso. Un percorso unico molto caratteristico, 9 borghi incantati da visitare, un paesaggio naturale mozzafiato per un evento che permette a tanti appassionati di ammirare le meraviglie di questo delizioso angolo della Garfagnana e farlo conoscere fuori dei confini della provincia. Organizzazione e tecnica curata da I Viaggi di Andrea

Per informazioni e iscrizioni: https://www.garfagnanaexperience.com/scarpinata-della-garfagnana/