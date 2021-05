Castelnuovo



Scuola in lutto per la scomparsa di Luciano Benedetti

domenica, 16 maggio 2021, 12:38

Sentito lutto nel mondo della scuola garfagnina e dell’intera provincia di Lucca per la scomparsa, in seguito a malattia, a 78 anni, del dirigente scolastico Luciano Benedetti di Castelnuovo.



Da una decina di anni era in pensione, ma era sempre rimasto vicino alle vicende scolastiche della scuola, che sentiva molto vicina, quella della Scuola Media “Pascoli”, poi diventata Istituto Comprensivo di Castelnuovo, che aveva guidato dal 1985 fino alla pensione e dunque per ben venticinque anni. Benedetti è sempre stato considerato il preside buono e generoso, per famiglie e docenti, a cui fare affidamento per superare difficoltà e avversità.



Sempre ricco di consigli per tutti, anche dopo il pensionamento non mancava mai di interessarsi del proseguimento scolastico dei suoi alunni, di dare loro suggerimenti o ricordare scadenze per incarichi e concorsi. Benedetti era stato sempre interessato e impegnato nel dibattito culturale del capoluogo garfagnino e per anni aveva fatto parte della giuria del premio nazionale di poesia “Olinto Dini”.



Lascia nel dolore la moglie Maria Rosa Pioli, le figlie Luciana, docente di inglese all’Istituto Comprensivo di Coreglia-Ghivizzano e Isabella, assistente sociale dell’Asl nei distretti della Valle del Serchio, gli amati nipoti Leonardo, Matilde, Giacomo, Gabriele e Lorenzo, i generi, il fratello Luigi, già docente di Lettere nelle scuole della valle e gli altri parenti e amici.



Il funerale si terrà oggi, domenica, nel Duomo di Castelnuovo, alle 15,30. Benedetti, nativo di Gallicano, classe 1943, si era laureato in Lingua e letteratura inglese all’Università di Pisa e aveva subito iniziato ad insegnare prima alla Media “Alighieri” di Forte dei Marmi, poi alla “Mordini” di Barga, “Vecchiacchi” di Castelnuovo. Era entrato di ruolo alla Media di Castiglione, dove per due anni aveva svolto anche l’incarico di presidenza. Nel 1982 era diventato preside di ruolo alla “Mordini” di Barga e nel 1985 il trasferimento alla “Pascoli” di Castelnuovo, sua residenza dopo il matrimonio. Dal 1994-95 era diventato preside della Scuola media di Castelnuovo, dopo la fusione Vecchiacchi – Pascoli e delle sezioni staccate di Gallicano, Castiglione e Vagli Sotto. Infine dal 1999-2000 dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo, con materna elementare e media. Per tanti decenni si era poi distinto come consigliere dell’Irrsae Toscana e dell’Uciim, promotore e coordinatore di tanti convegni, tra cui le lezioni di letteratura dell’Università Cattolica in Garfagnana per insegnanti e alunni delle Superiori.