Sopralluogo di Baccelli al cantiere del sovrappasso ferroviario

venerdì, 14 maggio 2021, 12:34

Sabato 15 maggio alle ore 11.30, all'ingresso dell'ospedale di Barga, si terrà la presentazione della donazione effettuata dai Club Lions della zona toscana G

giovedì, 13 maggio 2021, 16:03

E’ partito il nuovo progetto di orientamento dell’ISI Garfagnana: gli orientatori del nostro istituto, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, hanno messo a punto un progetto volto a far conoscere le scuole dell’ISI agli studenti che stanno ultimando la seconda media e che presto saranno in terza e si troveranno...

giovedì, 13 maggio 2021, 15:57

La Garfagnana è un territorio dove, in questo momento, con un «turismo di prossimità» fatto di gite fuori porta, escursioni nelle valli e in montagna alla scoperta del territorio, in maniera naturale è possibile fare la vacanza ideale per vivere la montagna e il verde con le attività che possono garantire...

lunedì, 10 maggio 2021, 12:32

Nei dintorni dell’edicola gestita da Giovanna Lenzi in piazza della Repubblica, questa mattina c’è particolare fermento. E’ così generalmente nei giorni di lunedì, quando riparte il consueto giro di autobus e auto della zona, ma oggi sembra proprio una giornata dal sapore diverso

domenica, 9 maggio 2021, 17:10

Singolare ritrovamento oggi pomeriggio, proprio davanti alla caserma dei vigili del fuoco, in località Orto Murato a Castelnuovo di Garfagnana. Una ragazza si è fermata con la macchina, proprio davanti al cancello della stazione dei pompieri, dopo aver avvistato una tartaruga

domenica, 9 maggio 2021, 12:45

Il sito ufficiale dell’AgiPro ha infatti pubblicato la notizia della vincita dell’importante cifra di euro 764.899,75 grazie ad un 5+1 giocato con una schedina del Superenalotto presso l’edicola di Giovanna Lenzi