Sovrappasso Castelnuovo, Fantozzi (FdI): "Una goccia nel mare"

lunedì, 17 maggio 2021, 13:31

Il Lions Club Garfagnana si propone di aiutare la popolazione mettendo a disposizione medici specialisti (Lions e non) che opereranno in maniera del tutto gratuita, in sinergia e collaborazione con le associazioni caritatevoli presenti sul nostro territorio

lunedì, 17 maggio 2021, 13:23

Questa mattina l’assessore regionale Stefano Baccelli, insieme al senatore Andrea Marcucci, al consigliere regionale Mario Puppa e al sindaco Andrea Tagliasacchi, hanno compiuto un sopralluogo sul cantiere dei lavori per la realizzazione del sovrappasso ferroviario di Castelnuovo di Garfagnana

domenica, 16 maggio 2021, 12:38

Sentito lutto nel mondo della scuola garfagnina e dell’intera provincia di Lucca per la scomparsa, in seguito a malattia, a 78 anni, del dirigente scolastico Luciano Benedetti di Castelnuovo

venerdì, 14 maggio 2021, 12:34

Sabato 15 maggio alle ore 11.30, all'ingresso dell'ospedale di Barga, si terrà la presentazione della donazione effettuata dai Club Lions della zona toscana G

venerdì, 14 maggio 2021, 11:24

L'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli lunedì 17 maggio farà un sopralluogo al cantiere per la realizzazione del sovrappasso della linea ferroviaria Aulla-Lucca, all’altezza della stazione ferroviaria di Castelnuovo Garfagnana

giovedì, 13 maggio 2021, 16:03

E’ partito il nuovo progetto di orientamento dell’ISI Garfagnana: gli orientatori del nostro istituto, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, hanno messo a punto un progetto volto a far conoscere le scuole dell’ISI agli studenti che stanno ultimando la seconda media e che presto saranno in terza e si troveranno...