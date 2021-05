Castelnuovo



Spot promozionale mondiale per Castelnuovo, grazie ad un giovane garfagnino

sabato, 29 maggio 2021, 11:12

di simone pierotti

Il centro storico di Castelnuovo di Garfagnana, con la Rocca Ariostesca, compare in un video che sta facendo il giro del mondo, insieme ad altre decine di città e città, da New York a Vancouver, da Vienna a Roma, dal Qatar a Siracusa, fino ai nostri piccoli borghi.

Possibile? Certamente! E’ grazie all’intraprendenza, ed alle gambe, di un giovane garfagnino, Alessio Muccini di Camporgiano, che ha regalato questo spot promozionale alla sua terra, partecipando alla seconda edizione della Deejay Ten, la celebre corsa podistica organizzata dalla popolare radio nazionale. Un’edizione ben diversa dalla prima, per ovvi motivi, e divenuta, per l’appunto, “My Deejay Ten”, ovvero svolta ciascuno a casa propria. Gli organizzatori della corsa, svoltasi domenica 23 maggio, hanno invitato tutti i partecipanti, ciascuno dalla propria città, a realizzare un breve video della propria performance e ad inviarlo alla redazione. I migliori, i più suggestivi, i più simpatici, sono stati poi selezionati e montati in un video spot che oggi è divenuto virale su tutte le piattaforme comunicative.

Alessio Muccini è un giovane conosciuto negli ambienti sportivi della zona per aver militato nelle principali squadre di calcio, dall’Eccellenza fino alla Terza Categoria. La particolare situazione legata al covid, come noto, ha interrotto tutte le attività sportive di contatto da oltre un anno, come il calcio. Così Alessio, come del resto tanti suoi colleghi calciatori, hanno “cambiato” sport e si sono dedicati, con un certo impegno, alla corsa. L’obiettivo di Muccini è quello di partecipare ad una gara competitiva sulla distanza della mezza maratona, intanto si sta preparando da mesi. Intanto, per testare la propria preparazione, ha partecipato alla 10 km organizzata da Radio Deejay e, grazie all’amico e apprezzato cameraman Matteo Lunardi, ha realizzato un breve video nel quale si vede l’atleta garfagnino correre sotto la Rocca Ariostesca. Un vero e proprio spot turistico e promozionale (completamente gratuito!) peraltro l’unico proveniente dalla provincia di Lucca.