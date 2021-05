Castelnuovo



Torna 'Lions in Piazza': visite mediche specialistiche gratuite

lunedì, 17 maggio 2021, 13:31

Torna Lions in Piazza a Castelnuovo di Garfagnana il 29 e 30 maggio!



Il Lions Club Garfagnana si propone di aiutare la popolazione mettendo a disposizione medici specialisti (Lions e non) che opereranno in maniera del tutto gratuita, in sinergia e collaborazione con le associazioni caritatevoli presenti sul nostro territorio.



È un “service” rivolto a tutti nell’ottica della prevenzione sanitaria, ma soprattutto a coloro che – o per la lunghezza delle liste di attesa, o per il costo dei ticket o delle visite private – rischiano di dover rinunciare a queste visite, con gravi ripercussioni sulla propria salute.



PRENOTAZIONE DELLE VISITE SPECIALISTICHE:



Misericordia di Camporgiano



347 7909565 (Sara Cassettai)



Fino al 27 maggio, tutti i giorni escluso la domenica, dalle ore 09.00 alle ore 19.00.



Durante la scorse edizioni a Fornoli, sono state ben 408 le persone che si sono sottoposte ad una delle visite mediche specialistiche; l’obiettivo del Lions Club Garfagnana in questo anno che ha visto la popolazione provata dal Covid-19, è quello di continuare con questi importante servizio per la propria comunità attuando le visite nel rispetto delle normative sanitarie anticovid-19 previste, così come fatto per la precedente edizione di Fornoli.



Sabato 29 maggio a Castelnuovo di Garfagnana: Ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Domenica 30 maggio a Castelnuovo di Garfagnana: Ore 9.00-15.00



I medici del Lions Club ed altri medici volontari sono gratuitamente a disposizione della cittadinanza per:



• CARDIOLOGIA

• ECD VASCOLARE

• ORTOPEDIA

• DERMATOLOGIA

• PROVA UDITO

• POSTUROLOGIA

• PREVENZIONE DIABETE TIPO 2

• PREVENZIONE MACULOPATIE

• PREVENZIONE GLAUCOMA

• PREVENZIONE RETINOPATIA DIABETICA

• SENOLOGIA

• TIROIDE

• MONITORAGGIO POST COVID



ATTENZIONE:



Per effettuare gli esami del sangue è necessario presentarsi a digiuno.



“Ci rimettiamo al senso civico dei pazienti – racconta il presidente del Lions Club Garfagnana Quirino Fulceri – questo Lions in Piazza si tiene in un contesto pandemico e a causa della chiusura forzata molte persone, hanno dovuto rinunciare a visite specialistiche, i nostri medici ai quali esprimo la mia personale gratitudine per quanto faranno, non potranno accontentare, probabilmente, tutte le richieste che arriveranno, chiedo pertanto di prenotare per tempo la visita. Chiedo di non prenotare più di due specialità per paziente, è importante per permetterci una migliore gestione dell’evento e la possibilità di soddisfare un maggior numero di richieste; fare una vista specialistica, se non c’è una reale necessità, vuol dire toglierla a qualcuno che potrebbe averne bisogno. Un sentito ringraziamento a tutte le aziende che ci hanno aiutato nel sostenere i costi di realizzazione di questo importante service alla nostra comunità:



– Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana

– Fratelli Biagioni Concessionaria Renault e Dacia

– MD Soluzioni per il Converting

– Idrotherm 2000

– Cacini Ottica

– Studio 92

– Centro Computer

– KME

– Garfagnana Innovazione

– Digital Globe