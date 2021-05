Castelnuovo



Consegnata tartaruga ai vigili del fuoco: si cerca il proprietario

domenica, 9 maggio 2021, 17:10

di andrea cosimini

Singolare ritrovamento oggi pomeriggio, proprio davanti alla caserma dei vigili del fuoco, in località Orto Murato a Castelnuovo di Garfagnana.



Una ragazza si è fermata con la macchina, proprio davanti al cancello della stazione dei pompieri, dopo aver avvistato una tartaruga. Una volta scesa dalla macchina, ha provveduto a raccogliere la piccola testuggine indifesa ed a consegnarla in custodia agli operatori del 115. Questi, con molta cura, hanno provveduto subito ad adagiare la tartaruga in un ampio contenitore ed a ristorarla con un po di acqua ed insalata.



L'animale sta bene, non è ferito e versa in buone condizioni. Ora i vigili del fuoco stanno operando con gli enti preposti in casi di ritrovamento di animali di questo genere. I proprietari sono invitati a contattare la caserma.