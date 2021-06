29 le aziende premiate della 17^ edizione di 'Obiettivo Zero'

Castelnuovo



lunedì, 21 giugno 2021, 14:08

Sono 29, di cui 12 della provincia di Lucca, le cartiere e cartotecniche italiane risultate vincitrici della 17° edizione del Premio Obiettivo Zero. Il progetto, nato alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi per promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro, è insignito della medaglia al merito dalla Presidenza della Repubblica. Una edizione, anche questa, segnata dalla pandemia, che ha indotto la Fondazione a non effettuare la cerimonia di premiazione in presenza.

Questi gli stabilimenti premiati della provincia di Lucca:

Cartiera della Basilica (Villa Basilica), Soffass Valfegana, Lucart Castelnuovo Garfagnana (cartiera e converting), Lucart Diecimo, Lucart Porcari, Cartiera di Pratolungo Pracando, Toscofibra Capannori, Cartindustria Eurocarta Porcari, Soffass Tassignano, Industrie Celtex Montecarlo, Cartiere Carrara Carraia.

Gli altri stabilimenti italiani che hanno ricevuto il trofeo Obiettivo Zero sono:

Cartiera della Basilica Piteglio (Pistoia), Paperdi Pietramelara (Caserta), I.C.O. San Giovanni Teatino (Chieti), Soffass Monfalcone (Gorizia), Lucart Avigliano (Potenza), Reno De Medici Villa Santa Lucia (Frosinone) Cartiere Carrara Pratovecchio (Arezzo), Industrie Celtex Cenaia (Pisa), Fedrigoni Castelraimondo (Macerata), Fedrigoni Pioraco (Macerata),Essity Collodi (Pistoia), Reno De Medici Ovaro (Udine), Ondulor Santa Giusta (Oristano), I.C.O. Foggia, Lucart Torre di Mosto (Venezia), Remo De Medici Santa Giustina (Belluno).

Partner istituzionali dell’evento sono: Assocarta, Confindustria Toscana Nord, Inail Lucca, Usl 2 di Lucca., Università di Pisa, Dipartimento Economia e Management.