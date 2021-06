Castelnuovo



A Castelnuovo il "Lorenzo Baglioni show"

martedì, 29 giugno 2021, 16:11

Cesvot promuove "Riprendiamoci la scena", la rassegna di teatro e musica in programma dal 25 giugno al 28 agosto, per l'estate toscana 2021. Undici gli appuntamenti in cartellone, uno per ciascuna delle 11 delegazioni territoriali del Centro Servizi Volontariato Toscana.



'Riprendiamoci la scena' non è solo il titolo della rassegna ma anche un auspicio di rinascita: volontari, mondo dello spettacolo e cittadini rinascono attraverso la cultura e l'incontro. Torna cosi la presenza pubblica delle delegazioni Cesvot sui territori e ricomincia l'attività di animazione territoriale, nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dal periodo che stiamo vivendo.



Nella Delegazione Cesvot di Lucca è previsto — martedì 20 luglio ore 21:30 - lo spettacolo "Lorenzo Baglioni show", una serata all'insegna del divertimento alla Rocca Ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana, nel quale l'attore/cantante/comico fiorentino propone - in una inedita formazione a tre - molte delle canzoni e degli stornelli che lo hanno reso celebre sul web. Non solo musica però, anche tante risate con i monologhi comici scritti da Lorenzo insieme al fratello Michele.



L'evento si svolgerà all'aperto e l'ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria.



Per prenotazioni di posti è possibile farlo tramite il n° 0583/641007 e la email info@castelnuovodigarfagnanaorg. I biglietti sono gratuiti per tutti.