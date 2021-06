Castelnuovo



Al via "Vivere Castelnuovo" con il fotogiornalista Francesco Malavolta

giovedì, 17 giugno 2021, 09:25

Nel cuore e nel capoluogo della Garfagnana, al via la rassegna 'Vivere Castelnuovo' organizzata da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana. Dal 19 giugno al 31 luglio 2021, sotto la Rocca Ariostesca, incontri, eventi letterari, spettacoli di musica, teatro e cinema compongono il ricco programma della stagione estiva di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con più di venti appuntamenti, ad ingresso gratuito e nel rispetto delle normative anti covid.

Il primo appuntamento è sabato 19 giugno - ore 21.00 Incontro con il fotogiornalista Francesco Malavolta "Ogni scatto un racconto, ogni racconto una storia" In collaborazione con Associazione Progetto Senegal.

Parte dalla volontà di raccontare per immagini la vita dei migranti l'attività del fotogiornalista Francesco Malavolta. Da sempre in prima linea nell'organizzazione di aiuti in favore dell'Africa, l'Associazione Progetto Senegal conferma la propria sensibilità nei confronti delle tematiche di carattere umanitario promuovendo un incontro nel quale, insieme alle parole, saranno protagoniste le immagini forti e incisive di Malavolta, da anni impegnato nella documentazione dei flussi migratori che interessano l'area mediterranea. In un momento storico così cupo, nel quale l'ostilità, il disprezzo e, nel migliore dei casi, l'indifferenza sembrano essersi ormai sostituite alla pietà e alla fratellanza nei confronti degli esseri umani in condizioni di sofferenza, una simile iniziativa scuote le coscienze e colpisce al cuore, attraverso il racconto delle esperienze vissute dal fotografo sulle Linee di confine (titolo di una delle sue mostre) e grazie alla proiezione di alcuni suoi scatti: immagini che fermano momenti di vita nel dramma vissuto da donne, bambini, uomini in fuga o in condizioni di sfruttamento, attimi colti con un'attenzione che è priva di qualsiasi retorica, al solo scopo di cercare e mostrare l'umanità nel dolore, nell'incertezza, nella paura, nella miseria.

Con la sua macchina fotografica, Malavolta da tempo percorre le rotte delle migrazioni mediterranee, dedicando inoltre ampio spazio alla documentazione della vita dei popoli africani in paesi sottosviluppati; collabora con agenzie fotografiche italiane ed internazionali e con l'UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati) e l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

INFO

Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org

Info sulla pagina Facebook Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

Prenotazioni entro 2 ore prima di ogni spettacolo a partire da ogni lunedì per gli eventi della settimana in corso.

Ingresso a pagamento solo per gli eventi al Teatro Alfieri: Prenotazioni Scuola Civica di Musica Tel. o WhatsApp:+39 388 467 1502 dalle ore 15 alle 19.30

