Audizioni per attori al Teatro Alfieri

lunedì, 7 giugno 2021, 14:16

Nell'ambito della prima edizione del 'Graal Cult Fest', "Schegge di Mediterraneo", in collaborazione con il comune di Castelnuovo Garfagnana, indice per venerdì 18 giugno dalle11 alle 18, con eventuale estensione a sabato 19 giugno, audizioni per attrici e attori under 35 presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana.

Per partecipare alle audizioni live che si svolgeranno in teatro nei giorni indicati, le interessate e gli interessati dovranno rispondere a questa call compilando la scheda d'iscrizione allegata e inviandola via mail insieme alla documentazione richiesta. Le audizioni sono il primo step di un progetto di approfondimento, creazione e spettacolarizzazione sull''Orlando Furioso' di Ludovico Ariosto che si terrà in Garfagnana: stage gratuito tra il 24 luglio e il 6 agosto, spettacoli finali tra il 6 e il 29 agosto. Verranno selezionati dalla commissione esaminatrice 15 attrici/attori under 35, otto dei quali saranno scelti esclusivamente tra i partecipanti provenienti dalla regione Toscana. Entro il 2 luglio verrà comunicato l'esito ai provinanti.

Attrici e attori che vorranno partecipare alle selezioni dovranno iscriversi inviando mail all'indirizzo graalcultfest@gmail.com (con 2 foto, curriculum vitae ed eventuale showreel), e presentarsi al Teatro Alfieri nell'orario concordato.

Informazioni telefonando al numero 0039 - 010 6048277 e sulla pagina https://www.facebook.com/laviadelGraal/about/?ref=page_internal