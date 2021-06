Castelnuovo



Castelnuovo, festa patronale tra sacro e... profano: mercato e messa solenne

mercoledì, 23 giugno 2021, 17:06

Martedì 29 giugno sarà grande festa a Castelnuovo di Garfagnana per la ricorrenza dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni della città. Nel corso della giornata, si svolgerà un mercato straordinario con l’ormai consueta presenza dei banchi di Forte dei Marmi e, in Duomo, saranno celebrate sante messe di cui una, quella delle 11, in forma solenne.

A questa importante ricorrenza che coinvolgerà, come sempre accade, molti cittadini di varia provenienza, si aggiunge quest’anno un evento particolare e straordinario : quello che vede il compimento del 60mo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Monsignor Gianfranco Lazzareschi,ordinazione avvenuta esattamente il 25 giugno 1961. Come è risaputo, Monsignor Lazzareschi è stato Abate Parroco del Duomo castelnuovese dal 2001 al 2015, anno in cui,per ragioni di età,chiese e ottenne di essere sollevato dall’incarico e da altre incombenze, lasciando così Castelnuovo per trasferirsi ad Arliano dove assunse la direzione spirituale della Casa Diocesana continuando, nel contempo, ad esercitare la dignità di Proposto del Capitolo della Chiesa Cattedrale di Lucca. Mons. Lazzareschi,insignito della cittadinanza onoraria del Comune di Castelnuovo di Garfagnana,presiederà,su fraterno invito del suo successore Monsignor Angelo Pioli,la solenne concelebrazione delle ore 11 alla presenza delle autorità civili e militari cittadine.

“L’amministrazione comunale accoglierà con viva cordialità un Pastore che tanto ha fatto per il suo popolo in ben 14 anni di generoso e instancabile servizio – commenta Francolino Bondi, president del consiglio comunale - un servizio assai intenso che ha lasciato segni, ancor visibili, nella nostra Comunità. Lo attendiamo con tanta riconoscenza e gratitudine, con il desiderio di poter rafforzare fra noi i sentimenti e i legami consolidati nel tempo”.

Al termine della celebrazione il sindaco Andrea Tagliasacchi rivolgerà a Monsignor Lazzareschi il beneaugurante saluto della città e gli donerà una targa-ricordo dell’evento. “Per quanto mi riguarda – conclude Bondi -come presidente del consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana e amico personale, voglio porgere fin d’ora a Monsignor Gianfranco i miei più affettuosi complimenti per il lieto traguardo raggiunto unitamente agli auguri più fervidi di un lungo,fruttuoso cammino con l’aiuto e nel nome del Signore”.