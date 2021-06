Castelnuovo



Da Carlo Cottarelli a Mauro Corona: su il sipario su "Vivere Castelnuovo"

giovedì, 10 giugno 2021, 12:24

di simone pierotti

Si alza il sipario sulla seconda edizione di “Vivere Castelnuovo”, la rassegna estiva di eventi letterari, culturali, teatrali e cinematografici che si svolgerà nel capoluogo dal 19 giugno al 31 luglio. Il calendario, che comprende 24 eventi, è stato presentato questa mattina presso la Sala Suffredini, dal sindaco Andrea Tagliasacchi, assieme al vice sindaco Chiara Bechelli e i consiglieri delegati Niccolò Roni e Alessandro Pedreschi. Presenti anche i rappresentanti della Consulta Giovanile, della Pro Loco e della Protezione Civile, che collaborano a vario titolo all’organizzazione della manifestazione. Gli incontri si terranno presso la tensostruttura dell’ex pista di pattinaggio e saranno ad ingresso gratuito ma previa prenotazione nel rispetto delle norme anti-covid.

Si parte il 19 giugno con il fotografo Francesco Malavolta; gli incontri letterari, facenti parte della “Bella Estate” curata da Alba Donati vedranno importanti nomi del panorama nazionale, come Melania Mazzucco, Emanuele Trevi, Fabio Genovesi e Mauro Corona. Ci saranno poi Carlo Cottarelli, Lida Coltelli, Marco Pardini, importanti serata musicali, tra cui i concerti legati allo Iam Festival, il Puccini Jazz Day, la serata omaggio a Giorgio Gaber e il popolare e poliedrico artista Lorenzo Baglioni. Completano il programma serate teatrali e una rassegna di film d’autore curata dalla Consulta Giovanile.

“La rassegna spazia tra più campi e discipline – esordisce Niccolò Roni – con la seconda edizione di Vivere Castelnuovo che comprende gli incontri letterali della Bella Estate ma anche serate dedicate a cinema, teatro, cultura in generale. E’ doveroso sottolineare che, come lo scorso anno, la cultura andrà di pari passo con il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, con partecipazione contingentata e su prenotazione”. Il ruolo fondamentale della macchina della Protezione Civile e di tutte le associazioni e dei volontari è stata sottolineata dall’assessore Chiara Bechelli che ha ringraziato anche la Consulta Giovanile per il grande lavoro svolto. “Il cartellone comprende 24 eventi – ricorda Pedreschi – ed è integrato con l’aspetto commerciale, grazie alla collaborazione con l’associazione Compriamo a Castelnuovo con le aperture serali degli esercizi”. “Siamo in una fase positiva – sottolinea il primo cittadino Tagliasacchi – ma pur sempre di grande attenzione, per questo non è stato scontato organizzare un calendario così ricco ed importante, ma ricordo ancora una volta il rispetto delle regole anti-covid. Ringrazio nuovamente la Protezione Civile, la macchina organizzativa del comune, tutte le associazioni e i volontari. Abbiamo nomi prestigiosi che proiettano Castelnuovo in un contesto culturale di livello nazionale”.