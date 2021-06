Da oggi i biglietti gratuiti per il concerto del Quinteto Astor Piazzolla

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 21 giugno 2021, 14:08

Questi gli stabilimenti premiati della provincia di Lucca: Cartiera della Basilica (Villa Basilica), Soffass Valfegana, Lucart Castelnuovo Garfagnana (cartiera e converting), Lucart Diecimo, Lucart Porcari, Cartiera di Pratolungo Pracando, Toscofibra Capannori, Cartindustria Eurocarta Porcari, Soffass Tassignano, Industrie Celtex Montecarlo, Cartiere Carrara Carraia

venerdì, 18 giugno 2021, 15:59

Il 15 giugno le classi 3 e 2 del Liceo Scientifico del Polo "E. Fermi, G. Giorgi" di Lucca, accompagnate dai professori Massimo Malatesta e Cecilia Nelli e dalla guida Alice Marzocchini della Proloco di Castiglione Garfagnana, hanno partecipato ad una camminata sulla Via Matildica del Volto Santo

venerdì, 18 giugno 2021, 14:31

Al via la XIX edizione per l'International Academy of Music Festival Italia con un mese di eventi, dal 25 giugno al 25 luglio a Castelnuovo di Garfagnana e in molte altre location del territorio

giovedì, 17 giugno 2021, 11:43

In piazzetta Ludovico Ariosto - accanto alla Rocca di Castelnuovo che dal 1522 al 1525 ospitò il poeta, nominato Governatore della Garfagnana dal Duca Alfonso d'Este – si apre al pubblico il nuovo progetto "Le donne dell'Ariosto. Femmine amate, armate, ammaliatrici." proposto dalla prima edizione del Graal Cult Festival ideato e diretto da Consuelo Barilari

giovedì, 17 giugno 2021, 09:25

Nel cuore e nel capoluogo della Garfagnana, al via la rassegna 'Vivere Castelnuovo' organizzata da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:19

Venti spettacoli da luglio a settembre ad ingresso gratuito. Fra gli ospiti Katia Beni, Anna Meacci e Alessandro Paci. E un’anteprima nazionale “Chi aiuta Pierino” e i laboratori per i bambini e ragazzi