Castelnuovo



Errore di 'Striscia': arriva la rettifica

lunedì, 7 giugno 2021, 14:21

Dopo l'errore andato in onda nella trasmissione di "Striscia la Notizia" del 14 marzo nel quale si mostrava la foto della Rocca Ariostesca e si parlava (incomprensibilmente per molti) di gazze ladre alludendo anche al furto di un portafoglio, la redazione, alla quale la capogruppo di minoranza del capoluogo, Silvia Bianchini, si era rivolta per chiedere chiarimenti, aveva riconosciuto l'errore e le aveva garantito che avrebbero mandato in onda la rettifica.



"Sono passati alcuni mesi e ormai avevo quasi perso le speranze - commenta Bianchini -. Invece la settimana scorsa mi hanno contattata per comunicarmi che durante la trasmissione di venerdì 4 giugno sarebbe andata in onda la rettifica dell'errore da me segnalato... e così è stato! Poche parole, il chiarimento che la notizia riguardava Maggiano e non Castelnuovo e niente di più... ma almeno chiarezza è fatta!"