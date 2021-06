Castelnuovo



IAM Festival, anticipato il concerto dell'orchestra sinfonica 'Cupiditas'

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:56

Anticipato alle ore 20 il concerto dell'Orchestra sinfonica Cupiditas al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, in programma venerdì 2 luglio 2021 all'interno della XIX edizione dell'International Academy of Music Festival Italia, con prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502 o su www.townforyou.com.

Prosegue così il calendario del festival organizzato dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana, che rientra nel progetto regionale "La Toscana dei Festival" ed ha il sostegno dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa Costruzioni SPA Guidi Gino e vede la collaborazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia.

L'Orchestra sinfonica Cupiditas, diretta dal Maestro Pietro Mazzetti, ha collezionato molti successi ed è ormai una costante nelle iniziative culturali di spicco della nostra regione e non solo. Musicisti giovani e dotati formati nel conservatorio Cherubini di Firenze e Fiesole dimostrano come l'amore per la buona musica e il "desiderio ardente" di suonare insieme riescano a sopravvivere anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Un evento di spessore con un programma degno della bravura dei ragazzi e delle ragazze coinvolti: verrà eseguita infatti la V Sinfonia di Beethoven e Peer Gynt suite n 1 di Grieg.

Biglietto di ingresso: intero 10 euro, ridotto 5.

Ecco i prossimi eventi IAM, tutti a ingresso libero e tutti per "Spazio Giovani". Domenica 4 luglio 2021 alle 17,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Colle a Castelnuovo di Garfagnana l'Orchestra d'archi giovanile Suzuki suona per il primo dei concerti dello Spazio Giovani: l'orchestra è diretta dal primo violino dell'Orchestra della Toscana Virginia Ceri.

Martedì 6 luglio 2021 alle 21,30 in Sala Suffredini a Castelnuovo Garfagnana Jonas Aumiller al pianoforte. Jonas Aumiller, nonostante la giovane età, è un pianista con una lunga lista di successi alle spalle. Nato a Monaco di Baviera nel 1998 ha abbracciato lo strumento all'età di 7 anni per poi arrivare ad esibirsi ovunque nel mondo dall'Italia a New York. Un'occasione imperdibile per ascoltare un musicista con un brillante futuro davanti a sé, già protagonista del nostro festival per moltissime edizioni, allievo del Maestro Massimiliano Mainolfi infatti già nel 2015 eseguì il secondo concerto di Sergei Rachmaninoff all'International Academy of Music.

Mercoledì 7 luglio 2021 alle 18,30 nella Suffredini a Castelnuovo Garfagnana suonano gli allievi IAM.

L'International Academy of Music Festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d'America, d'Europa e non solo, è Il Festival rientra anche nella programmazione di "Vivi Castelnuovo".

Prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502 o su https://www.townforyou.com, piattaforma nata per supportare e fare conoscere le realtà in crescita sul territorio. Il calendario prosegue fino al 25 luglio 2021.

Info: www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music su Instagram.