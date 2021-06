Castelnuovo



Il cordoglio del consiglio per la scomparsa di Giuliano Fontana

lunedì, 28 giugno 2021, 11:25

La notizia della scomparsa del concittadino Giuliano Fontana ha destato dispiacere e commozione in tutta Castelnuovo e nella Valle.



"Conosciuto per essere stato, in più ruoli, alle dipendenze del comune - ricorda Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale a Castelnuovo -, Giuliano si è distinto negli anni per la sua generosa attività sia nella Filarmonica cittadina che in quella Alpina della Garfagnana,organismi in cui ha ricoperto per tanto tempo posizioni di grande responsabilità. Giuliano era bravissimo nell’organizzare la partecipazione delle due bande musicali agli eventi più svariati,sia locali che nazionali. Ricordo con grande commozione le tante feste ricorrenti per il gemellaggio con Dronero e l’accoglienza da noi ricevuta, in quei territori, grazie anche alle conoscenze e alle amicizie che Giuliano aveva saputo instaurare e coltivare con la semplicità e la sincerità dei suoi comportamenti. Ma anche nell’Us Castelnuovo, Giuliano Fontana ha lasciato un indimenticabile ricordo di sportivo e di dirigente dinamico e appassionato. Giuliano è stato davvero un personaggio benvoluto e apprezzato dalla nostra comunità. In questo doloroso momento alla Famiglia Fontana porgo a nome del consiglio comunale e mio personale,le mie più sentite condoglianze".