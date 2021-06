Castelnuovo



Il ricordo del senatore Nedo Poli nelle parole di Francolino Bondi

martedì, 1 giugno 2021, 15:23

Il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, in occasione dell’ultimo consiglio, ha ricordato la figura dell’on. Nedo Poli, recentemente scomparso. “Questa è la prima riunione dopo la sua scomparsa – ha esordito Bondi - e io sento il dovere di esprimere tutto il rammarico di questa assemblea per la perdita di un amministratore e di un uomo politico che per tanti si è adoperato con passione e competenza alla risoluzione delle problematiche e allo sviluppo del nostro territorio”.

“Deputato, senatore, sindaco, dirigente nazionale UDC, l’on Poli ha rappresentato per tanti un punto di riferimento rispetto ai grandi valori di libertà e democrazia che sono alla base e il fondamento del nostro Paese. La sua scomparsa ha visto l’intero mondo della politica unito nel ricordarne la figura e nel testimoniare l’impegno e la passione profusi nell’espletamento degli incarichi portati avanti da Nedo con determinazione,ma anche con grande correttezza e con la massima disponibilità alla discussione e al confronto. Personalmente al di là e al di sopra di ogni merito mi piace - in estrema sintesi - ricordare Nedo Poli qui stasera come un uomo politico caratterizzato dal fatto di essere stato sempre vicino alla gente e lontano dall’arroganza del potere. Un esempio che mi pare doveroso sottolineare con forza”.