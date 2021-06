Castelnuovo



Il tour di Max Pezzali fa tappa a Castelnuovo

venerdì, 4 giugno 2021, 17:34

Dal 2 luglio Max Pezzali darà il via a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che porterà il cantautore a esibirsi in tutta Italia.

I concerti dell'autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883.

Gli appuntamenti dell'estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni '90, con l'impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un'epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

Il tour partirà da Lignano Sabbiadoro (UD) (Arena Alpe Adria - data zero - 2 luglio), toccando poi Pistoia (Piazza Duomo, 4 luglio), Ferrara (Ferrara Summer Festival, 8 e 9 luglio), Palmanova (Piazza Grande, 11 e 12 luglio), Nichelino (Stupinigi Sonic Park, 16 e 17 luglio), Bologna (Sequoie Music Festival, 19 luglio) Villafranca (VR) (Castello Scaligero, 21 e 22 luglio), Bellinzona, Svizzera (Castle on Air, 24 luglio), Castelnuovo di Garfagnana (Mont'alfonso sotto le stelle, 31 luglio) e Servigliano (Parco della Pace, 6 e 7 agosto).

CALENDARIO DATE:

venerdì 02 luglio 2021 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria (data zero) domenica 04 luglio 2021 | Pistoia @Piazza Duomo

giovedì 08 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste venerdì 09 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste domenica 11 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

lunedì 12 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

venerdì 16 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

sabato 17 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

lunedì 19 luglio 2021 | Bologna @Sequoie Music Festival

mercoledì 21 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

giovedì 22 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

sabato 24 luglio 2021 | Bellinzona, Svizzera @Castle on Air

Sabato 31 luglio 2021 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) @Mont'alfonso sotto le stelle

venerdì 06 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

sabato 07 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

Il 15 e 16 luglio 2022, Max Pezzali sarà il protagonista di San Siro Canta Max, il grande evento che lo vedrà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro (data zero prevista per il 10 luglio 2022 a Bibione).

I biglietti per le date di Max 90 Live saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 15.00 di lunedì 7 giugno 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 15.00 di sabato 12 giugno 2021.

Per informazioni: www.vivoconcerti.com