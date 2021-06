Castelnuovo



L'Orlando Furioso: proiezioni in piazza a Castelnuovo

giovedì, 17 giugno 2021, 11:43

In piazzetta Ludovico Ariosto - accanto alla Rocca di Castelnuovo che dal 1522 al 1525 ospitò il poeta, nominato Governatore della Garfagnana dal Duca Alfonso d'Este – si apre al pubblico (dopo le audizioni per artisti under 35 al Teatro Alfieri) il nuovo progetto "Le donne dell'Ariosto. Femmine amate, armate, ammaliatrici." proposto dalla prima edizione del Graal Cult Festival ideato e diretto da Consuelo Barilari.

L'appuntamento è alle ore 21 di venerdì 18 giugno con la proiezione della prima puntata dell'Orlando Furioso, lo sceneggiato televisivo italiano diretto da Luca Ronconi trasmesso dalla Rai nel 1975. Ed è proprio la storia di Bramante, la donna guerriera a cui presta voce e volto una straordinaria Edmonda Aldini, a dare il via al racconto, che nella seconda puntata (sabato 19 giugno ore 21) comincierà a seguire la fuga di Angelica (Ottavia Piccolo), pastorella ingenua ma anche ninfa selvaggia (forse prima femme fatale della letteratura moderna) e l'avventura di Olimpia (Mariangela Melato), la ribelle contessa d'Olanda.

Lo sceneggiato tratto dall'opera di Ludovico Ariosto è la trasposizione televisiva dell'omonimo spettacolo teatrale messo in scena al Festival dei due mondi nel 1969 dallo stesso Ronconi: un capolavoro assoluto del teatro europeo che fa perno sulla simultaneità dell'intreccio e sull'elemento fantastico del poema, enfatizzandone gli elementi teatrali con l'utilizzo di grandi macchine sceniche. Per la versione tv deve rinunciare alla simultaneità (non viene accettata l'idea di trasmettere episodi diversi in contemporanea sui due canali tv esistenti al tempo) e punta alla trasformazione: aggiunge nuovi elementi al testo, condensa le vicende dei protagonisti in singole parabole narrative e valorizza l'impianto visivo con affascinanti movimenti di macchina che assegnano alle macchine sceniche un ruolo di primo piano.

Orlando Furioso di Ronconi si avvale dell'adattamento del grande poeta Edoardo Sanguineti e, anche nella trasposizione televisiva, di un cast tecnico e artistico d'eccezione: la fotografia è firmata da Vittorio Storaro, le scene e i costumi memorabili sono di Gianluigi Pizzi, mentre la suggestiva e maestosa colonna sonora è del Maestro Giancarlo Chiaramello. Tra gli interpreti, alcuni dei più grandi artisti del nostro teatro e del nostro cinema: Massimo Foschi, Ottavia Piccolo,Luigi Diberti,Edmonda Aldini,Michele Placido, Marilù Tolo, Mariangela Melato, Claudia Giannotti, Grazia Maria Spina, Orazio Costa Giovangigli, Rosabianca Scerrino, Paola Gassman.

Terza, quarta e quinta puntata saranno proiettate – sempre alle ore 21 in piazzetta Ariosto (Castelnuovo Garfagnana, Lucca) - giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 giugno 2021.