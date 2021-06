Castelnuovo



'Lucca Teatro Estate': il festival fa tappa a Castelnuovo

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:19

Torna in versione estiva, dall’6 luglio all’8 settembre 2021, la rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni. La settima edizione del Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca, torna per il secondo anno con una versione estiva, dando vita ad un ricco calendario di spettacoli per le famiglie, tutti con ingresso gratuito e in piena sicurezza in spazi all’aperto, seguendo le normative Covid-19.

Un festival che continua a crescere su tutto il territorio della Provincia di Lucca e che propone ben 25 appuntamenti, in oltre due mesi, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi in Piazza Aldo Moro e al Camelieto di S. Andrea di Compito, e per la prima volta con il Comune di Montecarlo, che ha inserito il Lucca Teatro Festival nel cartellone degli eventi dell'Estate, così come Castelnuovo di Garfagnana; mentre si confermano le importanti collaborazione con F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca, Centro Culturale del Compitese e Real Collegio.

A presentare l’iniziativa gli assessori del Comune di Lucca Stefano Ragghianti e Ilaria Vietina, assessore del Comune di Lucca, Raffaele Domenici vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Francesco Franceschini, presidente Real Collegio; Mariella Cuolmo presidente F.I.T.A coordinamento provinciale Lucca, Giovanni Fedeli direttore artistico ed Elisa D'Agostino e Tiziana Rinaldi, organizzazione del Lucca Teatro Festival.

Gli spettacoli sono tutti in fascia serale o preserale e ad ingresso gratuito, dedicati ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia.

Per i bambini poi si torna finalmente a realizzare una serie di laboratori in collaborazione con importanti realtà come il Teatro del Giglio e F.I.T.A Comitato Provinciale. Per i più grandi appuntamento con i maestri della comicità toscana come Katia Beni e Anna Meacci (12 agosto, ore 21 a Ponte a Moriano) e Alessandro Paci (5 agosto, ore 21 a Ponte a Moriano). In calendario anche un’anteprima nazionale: “Chi aiuta Pierino?” (8 settembre, ore 21), in collaborazione con il Real Collegio una produzione della Cattiva Compagnia Teatro.

Per celebrare i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, sarà allestita una speciale mostra “Il favoloso Gianni”, antologia murale in 21 pannelli, visitabile nel Giardino del Teatro Comunale Idelfonso Nieri a Ponte a Moriano (i giorni 8, 15, 22, 29 e 30 luglio, 5 e 12 agosto) sempre ad ingresso libero, in occasione degli spettacoli. La mostra è stata realizzata originariamente negli anni ’80 dal Coordinamento Genitori Democratici (Onlus fondata nel’76 da Marisa Musu e Gianni Rodari sull’onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle istituzioni tradizionali), con testi di Rodari e disegni di Paola Rodari. Torna anche quest’anno la tradizionale esposizione dei lavori del concorso artistico indetto tra gli studenti delle scuole, a tema quest’anno “La Magia di un Abbraccio”, visitabile nel foyer del Teatro Comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano con prenotazione obbligatoria attraverso il seguente indirizzo e-mail: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: www.luccateatrofestival.it

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI SPETTACOLI

Martedì 6 luglio, ore 21, “CHE SCOTCHatura!!!” A Lucca nel Cortile del Centro Culturale Agorà, ingresso da Via delle Trombe collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Mercoledì 7 luglio, ore 21,30 – “INCOMICA” Il (non)sense della vita, a Castelnuovo di Garfagnana (Lu), ex pista di pattinaggio, ingresso da Via Vittorio Emanuele ai piedi della Rocca Ariostesca, spettacolo in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Giovedì 8 luglio, ore 21 “GIULIVO BALOON SHOW” a Ponte a Moriano (Lu) nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Martedì 13 luglio, ore 21, “LE PENNE DELL'ORCO” a Lucca nel Cortile del Centro Culturale Agorà, ingresso da Via delle Trombe. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Giovedì 15 luglio, ore 21, “I MUSICANTI DI BREMA” a Ponte a Moriano (Lu) nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo realizzato in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Sabato 17 luglio, ore 21,30, “THE MAGIC SHOW” a Capannori (Lu) in Piazza Aldo Moro. Con Alberto Giorgi & Laura. Spettacoli in collaborazione con Comune di Capannori e LEG Live Emotion Group.

Martedì 20 luglio, ore 21, “LA GALLINELLA ROSSA” a Lucca nel cortile del Centro Culturale Agorà, ingresso da Via delle Trombe. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Giovedì 22 luglio, ore 21, “RE TUTTO CANCELLA” a Ponte a Moriano (Lu)

Nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Venerdì 23 luglio ore 18, “SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE” a Capannori (Lu) nel

Camelieto di Sant'Andrea di Compito, ingresso da Via del Cantiere. Spettacolo realizzato in collaborazione con Comune di Capannori, Centro Culturale Compitese e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca.

Venerdì 23 luglio ore 21,30 “TRANSYLVANIA CIRCUS” a Montecarlo (Lu) Chiostro dell'Istituto Pellegrini Carmignani, ingresso da Via Roma. Realizzato in collaborazione con Comune di Montecarlo e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca.

Martedì 27 luglio, ore 21, “UN ELEFANTE SI DONDOLAVA” a Lucca, Cortile del Centro Culturale Agorà, ingresso da Via delle Trombe. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Mercoledì 28 luglio, ore 21,30 “VISIONI D'INCANTO” a Castelnuovo di Garfagnana (Lu), ex pista di pattinaggio, ingresso da Via Vittorio Emanuele ai piedi della Rocca Ariostesca. Spettacolo in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Giovedì 29 luglio, ore 21, “IL MAGO DEI PAPPAGALLI” a Ponte a Moriano (Lu)

nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Venerdì 30 luglio, ore 18, “IL PICCOLO PRINCIPE” a Capannori (Lu) nel Camelieto di Sant'Andrea di Compito, ingresso da Via del Cantiere. Spettacolo in collaborazione con Comune di Capannori, Centro Culturale Compitese e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca.

Giovedì 5 agosto, ore 21, Alessandro Paci in “NON SOLO BARZELLETTE” con Vanni Baldini. A Ponte a Moriano (Lu) nel Giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Venerdì 6 agosto, ore 21,30 “SCATENIAMO L'INFERNO” a Montecarlo (Lu) nel chiostro dell'Istituto Pellegrini Carmignani, ingresso da Via Roma in collaborazione con Comune di Montecarlo e F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca.

Giovedì 12 agosto, ore 21, “THE BEST OF” con Katia Beni e Anna Meacci. A Ponte a Moriano (Lu) nel giardino del Teatro Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. Spettacolo in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Giovedì 26 agosto, ore 21, “IL FLAUTO MAGICO” a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza. Spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.

Mercoldedì 1 settembre, ore 21, “IN VIAGGIO CON BOCCHERINI” a Lucca, nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, in collaborazione con Real Collegio Estate.

Mercoledì 8 settembre, ore 21, anteprima nazionale “CHI AIUTA PIERINO?” a Lucca nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza, spettacolo in collaborazione con Real Collegio Estate.

PROGRAMMA DEI LABORATORI

6, 13, 20 e 27 luglio, “PICCOLI VIAGGI MUSICALI CON GIACOMO PUCCINI”

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nel Chiostro del Centro Culturale Agorà – Lucca

Per bambini dai 4 ai 6 anni. In collaborazione con Teatro del Giglio / GiglioLab Estate.

21, 22, 28, 29 luglio e 4, 5 agosto, “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” dalle ore 9 alle ore 10,30 al Teatro Idelfonso Nieri – Ponte a Moriano (Lu). Età consigliata, bambini dai 6 agli 11 anni, in collaborazione con F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

21, 22, 28, 29 luglio e 4, 5 agosto “IL GIOCO SCENICO”, dalle ore 11 alle ore 13, al Teatro Idelfonso Nieri – Ponte a Moriano (Lu), età consigliata, ragazzi dai 12 ai 17 anni, in collaborazione con F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.