Castelnuovo



Lutto per la scomparsa dello storico sindacalista Natalino Granducci

giovedì, 10 giugno 2021, 23:16

Dopo un lungo ricovero in ospedale a causa delle complicanze dovute al covid-19, se ne è andato Natalino Granducci, storico e stimato sindacalista. Esponente di primo piano della Cgil di Lucca e della Valle del Serchio, dirigente provinciale e regionale della Fiom, coordinatore della Rsu della Europa Metalli, azienda per la quale ha lavorato per una vita. Con la pensione, non aveva abbandonato l’impegno al servizio dei lavoratori divenendo segretario generale della Lega pensionati Spi Cgil di Castelnuovo di Garfagnana dal 2005 al 2012.

Messaggi di cordoglio sono stati espressi dalla Cgil, dal rappresentante sindacale Michele Massari e dall’amministrazione comunale di Castelnuovo.



Simone Pierotti