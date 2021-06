Castelnuovo



Lutto per la scomparsa di Giuliano Fontana: una vita per la comunità

domenica, 27 giugno 2021, 14:19

di simone pierotti

Un grave lutto ha colpito la comunità di Castelnuovo di Garfagnana per la scomparsa di Giuliano Fontana, in seguito ad una malattia all’età di 74 anni. Persona molto conosciuta, prima di andare in pensione era stato dipendente comunale svolgendo vari ruoli, prima con guardia comunale, poi come autista e impiegato dell’ufficio anagrafe. Disponibile con tutti e molto attivo per la comunità, si era impegnato in vari settori a cominciare dalla musica: era stato presidente e uno dei rifondatori della Filarmonica “Giuseppe Verdi” ed una delle colonne del Gruppo Valanga Alpina della Garfagnana. Molto attivo anche nel mondo dello sport, per quasi 30 anni è stato un attivissimo volontario e dirigente della locale società dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana, società in cui, tra l’altro, ha seguito per tanti anni il figlio calciatore Luca.

Giuliano lascia la moglie Agnese, molto conosciuta a Castelnuovo per aver gestito un popolare negozio di abbigliamento, i figli Monica e Luca, il genero, la nuora, gli amatissimi nipoti e il fratello. Il funerale si svolgerà lunedì 28 giugno, alle 16, presso il cimitero di Castelnuovo; dopo le esequie la salma sarà tumulata nel cimitero di Torrite.