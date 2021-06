Castelnuovo



“Mont’Alfonso sotto le Stelle”: ufficiale anche Willie Peyote

martedì, 8 giugno 2021, 17:06

Il calendario del festival musicale di Mont’Alfonso sotto le Stelle si arricchisce di un nuovo, grande, nome del palcoscenico artistico nazionale. Il 19 agosto salirà sul palco di Castelnuovo di Garfagnana Willie Peyote, originale cantautore torinese, tra i nomi più gettonati della scena contemporanea, molto seguito dai giovani ma non solo.

Wille Peyote è reduce dal Festival di Sanremo, dove è stato premiato con il Premio della critica “Mia Martini” dove è stato acclamato per la pungente “Mai dire mai” che dà il nome al tour: “Mai Dire Mai Tourdegradabile”. Ad oggi l’elenco degli artisti che si esibiranno in Garfagnana vede nomi di assoluta fama e valore, come Gianna Nannini, Niccolò Fabi, Marco Masini, Giovanni Allevi, Max Pezzali, Quinteto Astor Piazzolla e Francesca Michielin (Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana).