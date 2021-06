Studenti in cammino sulla Via Matildica del Volto Santo

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 18 giugno 2021, 14:31

Al via la XIX edizione per l'International Academy of Music Festival Italia con un mese di eventi, dal 25 giugno al 25 luglio a Castelnuovo di Garfagnana e in molte altre location del territorio

giovedì, 17 giugno 2021, 11:43

In piazzetta Ludovico Ariosto - accanto alla Rocca di Castelnuovo che dal 1522 al 1525 ospitò il poeta, nominato Governatore della Garfagnana dal Duca Alfonso d'Este – si apre al pubblico il nuovo progetto "Le donne dell'Ariosto. Femmine amate, armate, ammaliatrici." proposto dalla prima edizione del Graal Cult Festival ideato e diretto da Consuelo Barilari

giovedì, 17 giugno 2021, 09:25

Nel cuore e nel capoluogo della Garfagnana, al via la rassegna 'Vivere Castelnuovo' organizzata da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:19

Venti spettacoli da luglio a settembre ad ingresso gratuito. Fra gli ospiti Katia Beni, Anna Meacci e Alessandro Paci. E un’anteprima nazionale “Chi aiuta Pierino” e i laboratori per i bambini e ragazzi

martedì, 15 giugno 2021, 12:14

Il Mercatino da Forte dei Marmi sabato 19 giugno ad Altopascio e martedì 29 giugno a Castelnuovo di Garfagnana

martedì, 15 giugno 2021, 11:32

E' stato approvato dalla provincia il protocollo d'intesa con il comune di Castelnuovo Garfagnana per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della viabilità lungo la sp n 13 di Valdarni all'altezza della scuola di via Fabrizi