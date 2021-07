A Castelnuovo la conferenza su "Il vero don Milani"

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 23 luglio 2021, 10:34

Chiude con la "musica in salotto" del Trio Lanzini la XIX edizione del festival IAM, che in un mese ha portato in Garfagnana musica preziosa in location anche inusuete e ricche di fascino, conquistando il pubblico

giovedì, 22 luglio 2021, 18:12

Con uno spettacolo di oltre due ore di musica, parole e condivisione. La magia di un percorso sonoro che trasporta lo spettatore in un “altrove” in cui emozioni e sentimenti sono al centro

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:28

Uno dei più brillanti trombettisti italiani allo IAM festival. Flavio Boltro in piazza a Castelnuovo venerdì 23 luglio alle 21,30. Ingresso libero

lunedì, 19 luglio 2021, 13:35

Si avvicina agosto e con esso un mese di eventi curati dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio

lunedì, 19 luglio 2021, 09:54

Domani "Lorenzo Baglioni Show", Venerdì 23 luglio "Jazz Concert" con Flavio Boltro (in quartetto) in Piazza Umberto I e sabato 24 luglio il monologo di Fabio Genovesi Il calamaro gigante in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Feltrinelli Editore

venerdì, 16 luglio 2021, 14:50

L’esposizione, realizzata in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, si inaugura lunedì 19 luglio alle 17 in consiglio regionale, nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, in via de’ Pucci 16 a Firenze