A difesa della Costituzione: un ricordo di Italo Galligani

sabato, 10 luglio 2021, 13:27

Anche il Comitato per l'attuazione della Costituzione della Valle del Serchio desidera lasciare un proprio ricordo dell'avvocato Italo Galligani, scomparso ieri all'età di 83 anni.



"Possono esserci molti modi per ricordare una persona nel momento della sua morte - esordisce il comitato -. Di Italo Galligani vogliamo ricordare il suo impegno politico e culturale per la difesa e l'attuazione della Costituzione".

"Membro attivo del nostro Comitato fin dalla sua nascita - spiega -, Italo ha sempre dato un prezioso contributo di idee e di proposte alla sua attività. Che questo sia avvenuto proprio nell'ultima parte della sua vita, con alle spalle una lunga storia di militanza e di partecipazione attiva alla politica, ci parla ancor di più delle qualità umane e morali dell'amico che ci ha lasciato. Italo è stato infatti una persona coerente e tenace, capace di tenere insieme il pessimismo dell'intelligenza - che certo non gli difettava - con una forte passione per la verità e la giustizia che lo spingeva all'impegno. Un'attività che lo ha visto protagonista nella battaglia vittoriosa del 2016 per il no alla controriforma costituzionale voluta da Renzi, come pure in quelle degli anni successivi contro i progetti di fusione tra alcuni Comuni della Garfagnana. Progetti ispirati unicamente a criteri contabili, ed altamente lesivi dei diritti fondamentali delle nostre popolazioni".

"Negli ultimi due anni scolastici precedenti l'epidemia - conclude -, Italo Galligani è stato uno dei docenti indicati dal Comitato per lo svolgimento di alcune ore di lezione sulla Costituzione presso l'ISI di Castelnuovo. Questa nuova attività lo aveva coinvolto fortemente, felice com'era di potersi confrontare con i giovani delle nostre scuole. La malattia è stata rapida ed implacabile, ma il ricordo del contributo di Italo alla battaglia per una democrazia che non sia solo parola vuota e rituale resterà a lungo con noi".