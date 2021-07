Castelnuovo



Carlo Cottarelli a 'Vivere Castelnuovo'

martedì, 13 luglio 2021, 20:07

Giovedì 15 luglio, alle ore 21.30, l'economista Carlo Cottarelli è ospite di VIVERE CASTELNUOVO la rassegna organizzata da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) che si svolge fino al 31 luglio, sotto la Rocca Ariostesca (Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org).

Autore del libro All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica (Feltrinelli), Carlo Cottarelli affronterà i temi più caldi dell'attualità: la nostra ricostruzione economica ma anche un'idea per il futuro dell'Italia a partire da tre parole d'ordine: uguaglianza di possibilità, merito e solidarietà. "Dalla crisi stiamo emergendo" scrive l'autore "ma non basta tornare a dove eravamo nel 2019, l'anno che ha chiuso il peggior ventennio nella storia economica d'Italia. Per ripartire davvero servono riforme radicali nella nostra economia e nella nostra società." Coordina l'incontro Beatrice Bonini, ricercatrice presso la Columbia University di New York.

Gli altri appuntamenti: il cinema sabato 17 luglio ore 21.00 con "Lorax-il guardiano della foresta" di Chris Renaud e Kyle Balda, avventura animata sull'importanza dell'equilibrio tra natura e progresso, il valore dell'amicizia e il rispetto per la saggezza dei vecchi maestri. Domenica 18 luglio alle 21.30 Puccini Jazz Day con i migliori gruppi di musica di insieme del conservatorio Puccini di La Spezia.

SCHEDA DEL LIBRO

Carlo Cottarelli

All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica (Feltrinelli)

Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Il virus sta facendo danni più gravi di Lehman Brothers. E l'Italia? Bisogna tornare al 1945 per trovare un dato peggiore di caduta del Pil. La crisi ha messo in luce le nostre debolezze, certo, ma anche i nostri punti di forza, compresa la capacità di rispondere bene in condizioni di emergenza. Ma affrontare l'emergenza non basta, e non basta tornare a dove eravamo nel 2019: ora abbiamo davanti a noi la responsabilità della ricostruzione. Carlo Cottarelli si pone al confine tra il mondo che crolla e il mondo che verrà dopo. E, mentre ci accompagna nel labirinto delle possibilità economiche oggi a nostra disposizione, ci mostra come l'Italia abbia bisogno di tornare a crescere in modo sostenibile da un punto di vista sociale, finanziario e ambientale. Dobbiamo salvare la nostra economia, ma per farlo abbiamo bisogno di più uguaglianza, soprattutto nelle opportunità che vengono fornite alle nuove generazioni. Per questo ci vuole la politica, e infatti questo è un libro (anche) politico. Perché parla di come la società italiana dovrebbe funzionare sulla base di un principio ideale: la possibilità per tutti di avere un futuro nella vita, indipendentemente dalle condizioni in cui si è nati. È importante che le agende politiche partano da una chiara enunciazione della società che si vorrebbe realizzare. Altrimenti, la politica diventa personalismo, opportunismo e cinismo. "Dalla crisi stiamo emergendo, ma non basta tornare a dove eravamo nel 2019, l'anno che ha chiuso il peggior ventennio nella storia economica d'Italia. Per ripartire davvero servono riforme radicali nella nostra economia e nella nostra società." Una guida nel labirinto della nostra ricostruzione economica ma anche un'idea per il futuro dell'Italia, a partire da tre parole d'ordine: uguaglianza di possibilità, merito e solidarietà.

Carlo Cottarelli (Cremona, 1954), dopo aver lavorato in Banca d'Italia ed Eni, dal 1988 al 2013 è stato nello staff del Fondo monetario internazionale, dirigendo il dipartimento di Finanza pubblica dal 2008 al 2013. È stato Commissario straordinario per la revisione della spesa, nominato dal governo italiano, dall'ottobre 2013 al novembre 2014. Dopo il ritorno per tre anni al Fondo monetario come direttore esecutivo, dal novembre 2017 dirige l'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano e insegna all'Università Bocconi. Ha scritto numerosi articoli e libri accademici. Per Feltrinelli ha pubblicato inoltre: La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare (2015), Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene (2016), I sette peccati capitali dell'economia italiana (2018), Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull'economia a cui continuiamo a credere (2019).

INFO

Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org

Info sulla pagina Facebook Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

Prenotazioni entro 2 ore prima di ogni spettacolo a partire da ogni lunedì per gli eventi della settimana in corso.

VIVERE CASTELNUOVO è realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, La bella estate, Consulta dei Giovani Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, Lucca Teatro Festival - Che cosa sono le nuvole?, Città che legge-Centro per il Libro e la Lettura, Iam Festival, Cesvot, la libreria di Claudio Crudeli e la libreria Magnani. Con il sostegno di: Impresa Costruzioni Gino Guidi, Lunardi Movimento Terra, Idrotherm 2000