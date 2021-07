Castelnuovo



Centro Ippocrate, un altro tassello di alta qualità aggiunto al servizio dei cittadini

mercoledì, 14 luglio 2021, 08:42

Il Centro Ippocrate è divenuto, ormai, ormai punto di riferimento a supporto della sanità per la Mediavalle e la Garfagnana. A colloquio con il dottor Gino Soldati che dal 2 luglio è presente presso la struttura.



Dottor Soldati perché la scelta di essere presente al Centro Ippocrate?

La scelta di continuare a lavorare presso il Centro Ippocrate è basata su considerazioni di luogo e di opportunità. Essendo garfagnino non posso non sostenere una iniziativa sanitaria locale che ha raggiunto una evidenza che va oltre la nostra area per offerta di professionisti e per il valore dell'investimento in mezzi che sono tecnologicamente avanzati. L'opportunità riguarda la fiducia che mi è stata data riguardo la creazione di un centro di Ecografia all'avanguardia e capace di soddisfare numerose necessità.



Lei che ha sempre perseguito un certo tipo di servizio e di qualità, pensa di avere il valido supporto?

Ho proposto l'idea di un centro di ecografia che avesse determinate caratteristiche. Innanzitutto la possibilità di esplorare con esami di base e avanzati molti distretti corporei, quindi le caratteristiche operative di Ecografia Clinica, non basata semplicemente su di un esame e sulla risposta a quell'esame, ma alla valutazione della persona con le sue problematiche mediche. Pertanto lo scopo è di fornire risposte motivate, indicazioni, protocolli di terapia, collaborazione con altri specialisti e via di seguito. Questo è il senso dell'ecografia clinica, che sostengo ormai da tre decenni.



La sua figura in un contesto polispecialistico logicamente prenderà un valore aggiunto.

La medicina intesa come cura della persona con un problema clinico deve necessariamente essere integrata in un contesto razionale, non basarsi semplicemente sui risultati di uno o più esami. Essa è molto di più della semplice somma di essi. Nel caso della ecografia interventistica, che avrà spazio al Centro Ippocrate, per esempio, non solo la diagnosi, ma anche certe terapie seguiranno in alcuni casi la visita dell'utente. Mi riferisco alle situazioni dolorose muscoloscheletriche, che potranno giovarsi di terapie infiltrative ecoguidate, o alla diagnostica delle malattie della mammella o della tiroide che non può prescindere in certi casi dalla esecuzione mininvasiva di biopsie. La presenza nel centro di altre specialità non fa che amplificare le potenziali applicazioni della ecografica clinica razionalmente integrata.



Lei fa parte di una associazione scientifica importante. Pensa di portare il suo seguito anche presso il centro?

Accademia di Ecografia Toracica, di cui sono direttore scientifico, è una società con valenza anche internazionale che raccoglie oltre 4 mila 800 specialisti e si occupa appunto di formazione e di evoluzione di metodi e tecnologie nel campo dell' ecografia clinica. Il Centro Ippocrate ed il suo centro di ecografia possono sicuramente diventare una sede di formazione di specialisti del settore, una sede di convegni e, molto importante, un centro in cui vengono applicati i concetti dell'ecografia clinica sopra esposti.



Quale servizio o quale innovazione pensa di portare presso il centro?

In base all'esperienza accumulata in oltre trenta anni di pratica ecografica a tutti i livelli, le attività del centro di Ecografia Ippocrate possono essere distinte in tre ambiti: ecografia di base di tutti i distretti corporei (addome e torace) compresi i tessuti superficiali, le mammelle, la tiroide, il sistema muscoloscheletrico e nervoso periferico. Ecografia avanzata con l'uso della elastografia shear wave, del color e power doppler (quindi l'ecografia vascolare degli arti, dei vasi del collo e degli organi trapiantati) e l'ecocontrastografa (CEUS) con la possibilità di studiare determinate patologia con una tecnica simile alla TAC con contrasto ma molto più pratica. Infine l'ambito della interventistica, con la possibilità di eseguire biopsie miniinvasive (soprattutto mammelle, linfonodi e tiroide) e la terapia del dolore, infiltrativa, nelle malattie di tendini e articolazioni.



E' previsto un sistema innovativo per andare incontro alle persone?

Per ultimo si attuerà un sistema "on line", probabilmente tramite una app, per cui l'utente del Centro potrà rimanere in contatto con lo Specialista, per chiarimenti, valutazioni nel tempo, effetti dei trattamenti, dubbi, e quant'altro. In questo contesto verrà previsto anche un servizio di ecografia d'urgenza per i casi documentati di reale necessità.

ECOCENTER IPPOCRATE



L'Ecocenter ippocrate si propone di applicare le principali risorse dell'ecografia clinica. Per ecografia clinica si intende l'esame con ultrasuoni finalizzato a problemi clinici, che amplia quindi il concetto di ecografia come metodo di immagine, consentendo di esprimere pienamente le sue peculiarità di strumento diagnosi, con valenza anche prognostica e terapeutica.

Ogni utente dell'Ecocenter. pertanto, non viene sottoposto solamente a un esame strumentale, ma viene anche visitato, in modo da cogliere gli aspetti principali dl suo problema medico.

Da ciò seguono necessariamente delle conclusioni pratiche con indicazioni per eventuali ed ulteriori provvedimenti o azioni.

Per ottenere tutto questo l'Ecocenter sfrutta le molteplici possibilità dell'ecografia sia diagnostica che interventistica, e applicazioni particolari dell'ecografia.

Dispone di un apparecchio per ecografia top di gamma che consente di effettuare ecografie di base ed avanzate.

