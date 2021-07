Castelnuovo



'ComeTe' lancia la sfida: scovare e abbattere le barriere architettoniche

venerdì, 9 luglio 2021, 11:23

L’associazione 'ComeTe' da più di 10 anni porta il suo contributo in termini di aiuti economici a famiglie bisognose del nostro territorio e lo ha sempre fatto organizzando eventi, cene, manifestazioni allo scopo di raccogliere ciò che serviva per le varie donazioni.



"Da quando l’emergenza Covid-19 ha di fatto impedito qualsiasi iniziativa di questo genere- spiega la presidente Silvia Bianchini -, l’associazione non si è comunque persa d’animo, cercando nuove idee e nuovi modi di aiutare. Nell'attesa di poter nuovamente scendere in piazza con qualche evento speciale da condividere con tanti amici, lancia una nuova sfida: scovare e abbattere le barriere architettoniche che si trovano nel nostro territorio e lo fa presentando il concorso: "ComeTe salta ostacoli!"



"Il concorso - sottolinea la presidente - ha l'obiettivo di realizzare una o più pedane per abbattere barriere architettoniche attualmente presenti nel nostro territorio, facilitando così l'accesso a tutti. A questo progetto possono, anzi devono, partecipare tutti coloro che sentono il bisogno di migliorare la propria zona, aiutando la propria comunità. Basta una segnalazione. Hai individuato nella tua zona situazioni che non permettono un libero passaggio di persone con disabilità motorie? Ad esempio gradini, dislivelli, accessi difficoltosi... La tua segnalazione può riguardare luoghi pubblici o privati dell'intero territorio di Garfagnana e Media Valle".



"Chiunque può fare la sua segnalazione all'associazione - conclude - utilizzando la nostra pagina facebook oppure whatup ai numeri: 320 1893940 - 328 9846029. Basta descrivere brevemente il luogo individuato e allegare qualche foto. Terminato il tempo utile per le segnalazioni una giuria composta da membri dell'associazione e da alcune persone che si occupano del mondo della disabilità, decideranno quale progetto appoggiare. A questo punto Comete penserà alla progettazione, alla realizzazione, al trasporto e all’installazione dell’impianto".