Castelnuovo



Danza sotto le stelle alla Fortezza di Mont'Alfonso

martedì, 13 luglio 2021, 19:48

Le allieve del Centro Professionale Studio Danza ed Artist di Ilaria Pilo sono pronte emozionate e piene di entusiasmo per la serata che si svolgerà al teatro all'aperto della fortezza di Monte Alfonso sabato 17 luglio alle ore 21.

La serata è stata fortemente voluta e organizzata dall'associazione Autieri per dare un segnale di ripartenza, un messaggio di fiducia e speranza, utilizzando la bellezza dell'arte e della danza. Questo lungo e difficile periodo non ha spento la passione e la voglia di ritrovarsi, il desiderio di tornare a danzare e a sognare insieme, così come hanno scritto alcuni degli allievi del Centro Stidio Danza e Artis't per ringraziare gli Autieri di questo importante gesto.

Un grazie dal profondo del cuore arriva dalla direttrice Ilaria Pilo che sottolinea come gli Autieri, fin dal primo colloquio con il presidente Massimo Turri abbiano accolto e sottolineato la necessità di dare un segnale di ripartenza anche per la danza, ritenuta attività secondaria da molti, quando invece riveste una profonda importanza sociale, culturale, psicologica ed emotiva, senza considerare che l'arte è da sempre ritenuta anche uno strumento essenziale, un ponte tra trauma resilienza e benessere.

Sono gesti che non possono non essere sottolineati, continua Ilaria Pilo gesti di apertura e di vero aiuto, che da sempre gli Autieri dimostrano con fatti concreti.

Siete tutti invitati a partecipare a questo bellissimo ed emozionante evento che partirà alle 19,30 con una cena immersa nel verde e sotto le stelle di questo splendido luogo.

Per prenotazioni e info Ufficio Turistico Comunale – 0583641007.