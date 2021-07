Castelnuovo



Fisascat Cisl e E.Bi.T in piazza per incontrare iscritti e cittadini

giovedì, 15 luglio 2021, 16:16

di simone pierotti

La Fisascat Cisl Toscana Nord, che si occupa di commercio, turismo e ristorazione, assieme all’ente bilaterale E.Bi.T. Toscana, organizza una serie di iniziative ed incontri per illustrare ad iscritti e cittadini le proprie attività e i propri servizi a sostegno delle categorie lavorative. Questa mattina, in occasione del mercato settimanale, il segretario generale Simone Pialli, assieme ai rappresentanti locali Cav. Mario Bonaldi e Bruno Casotti, ed altri collaboratori, ha organizzato uno stand informativo nella centrale piazza Umberto I allo scopo di incontrare i lavoratori ed informare sui servizi a disposizione. In particolare l’ente bilaterale fornisce servizi alle imprese e ai lavoratori del settore terziario, come formazione, welfare, sicurezza, conciliazione: a Lucca è presente una sede territoriale e i suoi corsi professionali e formativi si svolgono anche in Garfagnana, in collaborazione con Confcommercio e le altre sigle sindacali. Al riguardo ha fatto gradita visita allo stand anche Luca Dini, in rappresentanza di Confcommercio.

“E’ stata una mattina proficua – commenta Simone Pialli – con il nostro stand che è stato preso d’assalto da tanti cittadini, a partire dagli studenti dell’ultimo anno scolastico fino a lavoratori sia in attività che in stato di disoccupazione. Ringrazio i nostri collaboratori che ci hanno dato una grossa mano distribuendo materiale informativo, volantini e gadget ai presenti. E’ importante far vedere che siamo presenti sul territorio, specificatamente in un momento in cui i settori da noi seguiti sono quelli che hanno sofferto maggiormente dalla crisi pandemica”.