Castelnuovo



'Garfagnana Fotografia', week-end di... fuoco a Castelnuovo

venerdì, 30 luglio 2021, 17:08

Il festival Garfagnana Fotografia, in corso di svolgimento a Castelnuovo di Garfagnana, vivrà un fine settimana intenso. Mentre è in corso il Workshop con la fotografa Nausicaa Giulia Bianchi, la stessa fotografa venerdì 30 luglio alle 18,30 presenterà ufficialmente la sua mostra esposta presso la Sala Suffredini nella Rocca Ariostesca. Una mostra che va a toccare il tema del sacerdozio femminile nella Chiesa cattolica. Nell'estate del 2002, sette donne cattoliche (da Austria, Germania e Stati Uniti) sono state illecitamente ordinate sacerdote, su una nave da crociera sul Danubio. Poco dopo, tre donne sono state ordinate vescovi in gran segreto, in modo che potessero continuare le ordinazioni femminili senza interferenze da parte del Vaticano. Da allora, molte cerimonie analoghe sono state tenute da RCWP, un gruppo di suffragette che svolgono disobbedienza religiosa a favore dell'ordinazione delle donne. Il giglio tigrato è il simbolo di questa gentile ribellione. Oggi, il movimento conta più di 250 donne sacerdote in tutto il mondo. La mostra “Tiger lilies go to paradise” fa parte delsuo progetto suisacerdoti cattolici donne, che l’ha vista dal 2012 visitare 35 comunità in Stati Uniti, Canada e Colombia.

Ospite d’onore del festival 2021 Nausicaa Giulia Bianchi sarà premiata con la fibula d’oro del premio “Rodolfo Pucci”, giunto alla ventunesima edizione. Sabato 31 luglio nel pomeriggio alle ore 17,30, al riparo della tensostruttura allestita nella ex Pista di Pattinaggio di Via Vittorio Emanuele, si svolgerà la premiazione, cui seguirà una serrata intervista da parte di Fulvio Merlak‐ presidente d’onore della FIAF.

Un appuntamento che in pratica sostituisce quello con lo scrittore Mauro Corona e che può destare interesse per l’approfondimento insito nella formula del talk. Castelnuovo vivrà anche, Sabato 31 e domenica 1 agosto l’appuntamento con le letture fotografiche del Portfolio dell’Ariosto, quinto appuntamento di Portfolio Italia. Svolgeranno il compito di lettori importanti personaggi del mondo fotografico: Nausicaa Giulia Bianchi, Daniele Cinciripini, Enrico Genovesi, Massimo Mazzoli, Fulvio Merlak. Per iscriversi la scheda è disponibile su www.fotocinegarfagnana.it. Fra i premi quello denominato premio “Fosco Maraini per il reportage” realizzato in collaborazione con la famiglia, con in palio una foto di Fosco Maraini stampata analogicamente dal negativo fotografico originale.

Al fine di rispettare le norme di sicurezza COVID‐19, saranno allestiti appositi “tavoli verticali a leggio” atti a garantire il distanziamento sociale e allo stesso tempo consentire al pubblico presente, di assistere comodamente seduto alle letture Il festival. In attesa del verdetto della giuria domenica 1 agosto alle 18 in Sala Suffredini sarà presentato il libro recentemente pubblicato da Maria Pacini Fazzi editore “La Linea Gotica nella Valle del Serchio” di Gabriele Caproni. Rimarranno aperte fino all’8 agosto, con orario mattutino e pomeridiano, le mostre fotografiche ospitate nella Sala “Suffredini” e presso la Sala “Popi Mannelli”, al n.4 di Via Vittorio Emanuele. Esposti i lavori premiati al Portfolio dell’Ariosto 2020, il lavoro vincente il Portfolio Italia 2020 di Maria Cristina Comparato, una collettiva sul tema “Ambienti, Uomini, Natura”, foto dei partecipanti al Corso di fotografia realizzato in primavera e il Cofanetto 2021 del circolo organizzatore. In mostra anche una particolare mostra su un evento teatrale internazionale svoltosi a Corfino nel 1976. In questo weekend Castelnuovo di Garfagnana diventa il centro italiano della fotografia amatoriale dando alla manifestazione davvero un respiro nazionale. Tutti i contenuti del Festival sono pubblicati sul sito del Circolo Fotocine Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it.