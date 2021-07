Castelnuovo



Giulio Casale, Emanuele Trevi, Eccentrici Dadarò: nuovi appuntamenti con 'Vivere Castelnuovo'

martedì, 6 luglio 2021, 09:15

Giulio Casale, Emanuele Trevi, Eccentrici Dadarò: nuovi appuntamenti con 'Vivere Castelnuovo' la rassegna organizzata da comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana. Da mercoledì 7 a domenica 11 luglio, sotto la Rocca Ariostesca, incontri, eventi letterari, spettacoli di musica, teatro e cinema ad ingresso gratuito e nel rispetto delle normative anti covid.

Mercoledì 7 luglio, alle ore 21.00, le gags esilaranti e i trucchi sorprendenti di "Incomica. Il (non)sense della vita" della compagnia Eccentrici Dadarò, con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti. Uno spettacolo tout public per il pubblico di ogni età fra magie, clown e comicità. Giovedì 8 luglio, alle ore 21.00, per la rassegna cinematografica a cura della Consulta dei Giovani Castelnuovo di Garfagnana, "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores, road movie sul legame inatteso che si crea fra un padre e il figlio adolescente autistico che non aveva mai incontrato. Venerdì 9 luglio, alle 21.00, un importante omaggio a Giorgio Gaber nell'incontro spettacolo "Una nuova coscienza" con Andrea Tagliasacchi, Sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Paolo Dal Bon, Presidente Fondazione Gaber, e Giulio Casale. Un dialogo accompagnato dalle proiezioni di alcuni filmati del signor G a cui si alternano le canzoni eseguite alla chitarra da Giulio Casale, grande e acclamato interprete del cantautore milanese. Sabato 10 luglio, alle ore 21.30, sul palco del Teatro Alfieri Giuseppe Bruno, Stefano Guarino, Carlo Palese e Maurizio Sciarretta in un concerto di musica da camera. Domenica 11 luglio, alle ore 21.00, per la rassegna "La bella estate" Alba Donati dialoga con Emanuele Trevi finalista al Premio Strega con Due vite (Neri Pozza): quelle di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza, da profonda amicizia.

INFO

Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org

Info sulla pagina Facebook Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

Prenotazioni entro 2 ore prima di ogni spettacolo a partire da ogni lunedì per gli eventi della settimana in corso.

Ingresso a pagamento solo per gli eventi al Teatro Alfieri: Prenotazioni Scuola Civica di Musica Tel. o WhatsApp:+39 388 467 1502 dalle ore 15 alle 19.30