Castelnuovo



I bambini del ‘Crazy Camp’ a lezione dalla polizia stradale

lunedì, 26 luglio 2021, 18:34

di simone pierotti

La quarta ed ultima settimana del Crazy Camp 2021, il centro estivo multidisciplinare organizzato dal Circolo Ricreativo di Santa Maria, si è aperto con una gradita sorpresa per i tanti bimbi e bimbe partecipanti, che hanno ricevuto la visita della Polizia Stradale di Bagni di Lucca, con una volante e due motociclette. Entusiasmo ed interesse alle stesse per scoprire i “segreti” di queste forze dell’ordine al servizio del cittadino, in particolare degli automobilisti: la sirena, l’etilometro, il giubbotto anti – proiettile, la radio, insomma tutti gli strumenti di “lavoro” ma è stata soprattutto l’occasione per una bella lezione di senso civico e buone pratiche sulla strada.

La settimana del camp ovviamente è solo all’inizio e prosegue con tutte le attività previste: il tennis, il calcio, il basket, la piscina, l’equitazione, le arti marziali. I responsabili del camp ne approfittano per ringraziare le associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’edizione 2021, che ha visto tra i 40 e i 50 iscritti a settimana: ringraziano in particolare l’U.S. Castelnuovo per la concessione degli spazi e le attrezzature per il pranzo, l’agriturismo “Venturo” per la concessione della piscina, la Piscina Comunale, il Cefa Basket, il Tennis Club Garfagnana, lo Scire’s Ranch Horse, il Maestro di arti marziali Giorgio Mencucci. Da sottolineare la partecipazione al camp di alcuni bimbi con disabilità seguiti con uno specifico programma con l’Usl. Coordinatori del Crazy Camp sono state Stefania Giannasi e Laura Pelliccioni; gli istruttori erano Eleonora Suffredini, Greta Suffredini, Costanza Tavaroli, Gianmarco Satti, Bryan Satti, Francesco Inglese, Benedetta Parmigiani, Filippo Borgia, Clizia Lehmann, Susanna Nelli.