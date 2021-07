Castelnuovo



Il concerto dei maestri e la grande musica da camera al Teatro Alfieri

giovedì, 8 luglio 2021, 15:59

Prosegue IAM Festival nelle più belle location di Castelnuovo e dintorni. Sabato 10 luglio 2021 alle 21,30 è in programma il concerto dei Maestri: sul palco del teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) salgono alcuni dei prestigiosi docenti della XIX edizione del Festival per un concerto di musica da camera. Si tratta di Giuseppe Bruno e Carlo Palese al pianoforte, Stefano Guarino al violoncello e Maurizio Sciarretta al violino.

Sono tutti musicisti premiati dalla critica, tra i maggiori esponenti del panorama nazionale, molto apprezzati all'estero dove spesso operano ed insegnano. Saranno insieme sul palco per una serata di notevole valore artistico. Il programma, particolarmente ricco, spazia da Mozart a Schumann, da Liszt a Berg per una serata all'insegna della grande musica europea.

Biglietto di ingresso: intero 10 euro, ridotto 5.

L'International Academy of Music Festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d'America, d'Europa e non solo, è Il Festival rientra anche nella programmazione di "Vivi Castelnuovo".

La XIX edizione del Festival IAM è organizzata dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana, rientra nel progetto regionale "La Toscana dei Festival", ha il sostegno dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa Costruzioni SPA Guidi Gino e vede la collaborazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia.

Prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502 o su https://www.townforyou.com, piattaforma nata per supportare e fare conoscere le realtà in crescita sul territorio. Il calendario prosegue fino al 25 luglio 2021.

Info: www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music su Instagram.