Castelnuovo



Iniziano i lavori di demolizione del fabbricato in località ‘Alle Monache’

giovedì, 8 luglio 2021, 13:01

Lunedì 12 luglio inizierà la demolizione del fabbricato in località “Alle Monache”, primo ed importante step per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di due RSA distinte ma sinergiche, in grado di offrire una efficace risposta alle diverse esigenze assistenziali dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, con particolare riguardo alla “Zona Distretto Valle del Serchio”.

Il nuovo Polo Sociosanitario nascerà dalla partnership tra il fondo Numeria SGR e Senectus Srl del gruppo Carron Impresa di costruzioni generali Spa che già opera nel settore della progettazione e costruzione di RSA in tutto il Nord e Centro Italia.

In questa prima settimana di Luglio, la ditta incaricata alla demolizione ha provveduto all’installazione del cantiere e Lunedì inizierà la demolizione vera e propria che avrà una durata di circa due mesi data la mole del fabbricato. La demolizione totale del manufatto esistente si è resa necessaria in quanto non più in grado di rispondere alle esigenze delle moderne RSA. Conclusa questa prima parte, inizierà la costruzione di un edificio ex-novo di elevata qualità architettonica e sanitaria-specialistica, realizzato con sistemi altamente innovativi per rispondere alle esigenze sanitarie per persone non autosufficienti.

Da un punto di vista architettonico la variante prevede il mantenimento della morfologia del terreno, una nuova tipologia edilizia, la variazione della destinazione, dell’altezza e del numero dei piani che da 3 passeranno a 4 senza però aumentare in modo rilevante l’altezza complessiva dell’edificio. Il nuovo complesso si svilupperà infatti su 3 piani fuori terra ed uno seminterrato.

È inoltre previsto un parcheggio pubblico da circa 20 posti auto e parcheggi privati di relazione, importante sarà anche la presenza di aree verdi che andranno peraltro a riguardare anche lo stesso edificio, con l’inserimento di piante rampicanti nelle facciate.