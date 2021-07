Isi Garfagnana, conclusi gli esami: anche due lodi tra i ‘centenari’

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 2 luglio 2021, 15:05

Torna 'Mont’Alfonso sotto le stelle', oltre un mese di festival nel cuore delle Alpi Apuane e dell’Appenino Tosco-Emiliano. Lunedì 5 luglio alle ore 12.30 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (Piazza Duomo 10 a Firenze) verrà presentata l'edizione 2021

giovedì, 1 luglio 2021, 14:02

Mercoledì 7 luglio, ore 21,30, il festival si sposta a Castelnuovo di Garfagnana, con "Incomica" Il (non)sense della vita, ex pista di pattinaggio, ingresso da Via Vittorio Emanuele ai piedi della Rocca Ariostesca

giovedì, 1 luglio 2021, 13:45

Castelnuovo e un’estate di rilancio. L’associazione Compriamo a Castelnuovo progetta gli eventi dell’estate che devono segnare l’inizio di una piena ripresa. Luglio sarà il mese delle aperture serali delle attività collegate ad alcuni eventi

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:56

Anticipato alle ore 20 il concerto dell'Orchestra sinfonica Cupiditas al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, in programma venerdì 2 luglio all'interno della XIX edizione dell'International Academy of Music Festival Italia, con prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502 o su www.townforyou.com

martedì, 29 giugno 2021, 16:11

Cesvot promuove "Riprendiamoci la scena", la rassegna di teatro e musica in programma dal 25 giugno al 28 agosto, per l'estate toscana 2021. Undici gli appuntamenti in cartellone, uno per ciascuna delle 11 delegazioni territoriali del Centro Servizi Volontariato Toscana

martedì, 29 giugno 2021, 12:43

Enrico Brignano annuncia le date estive del suo esilarante show "Un'ora sola vi vorrei - Estate 2021", che dal 21 agosto porterà lo showman in tutta italia