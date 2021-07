Castelnuovo



Jazz, il trombettista Flavio Boltro in piazza a Castelnuovo

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:28

La grande musica jazz ancora al festival IAM con uno dei più brillanti trombettisti italiani: Flavio Boltro. In quartetto, venerdì 23 luglio alle 21,30 sarà in piazza Umberto I a Castelnuovo Garfagnana con un concerto a ingresso libero. Prosegue così la XIX edizione dell'International Academy of Music Festival.

Impegnato da anni sulle scene musicali italiana e francese, Boltro ha suonato con Michael Petrucciani, Maurizio Giammarco, Manu Roche, Gino Paoli e Danilo Rea tra i tanti, e che ha ricevuto premi nazionali e internazionali. Venerdì sarà protagonista di una serata di grande musica Jazz con Piero Gaddi al pianoforte, Marco Micheli al contrabbasso e Alfred Kramer alla batteria.

Domenica 25 luglio 2021 alle 18,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Migliano chiude il festival il concerto del Trio Lanzini "Musica in salotto", sempre a ingresso libero.

L'International Academy of Music Festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d'America, d'Europa e non solo, è Il Festival rientra anche nella programmazione di "Vivi Castelnuovo".

La XIX edizione del Festival IAM è organizzata dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana, rientra nel progetto regionale "La Toscana dei Festival", ha il sostegno dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa Costruzioni SPA Guidi Gino e vede la collaborazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia.

Prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502 e su https://www.townforyou.com, piattaforma nata per supportare e fare conoscere le realtà in crescita sul territorio.