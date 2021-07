Castelnuovo



La minoranza: "Concerti in Fortezza, amministrazione poco attenta ai disabili"

lunedì, 12 luglio 2021, 16:46

Il gruppo di minoranza di Castelnuovo di Garfagnana, guidato da Silvia Bianchini, denuncia uno spiacevole episodio accaduto alla madre di un figlio diversamente abile.



"Ecco i fatti - denuncia il gruppo -: una signora vuol far partecipare il proprio figlio al concerto di Max Pezzali presso la Fortezza di Mont’Alfonso. Perfetto, nulla di strano. Peccato che quando si parla di disabilità tutto si complica sempre. I biglietti per le persone con disabilità non si possono acquistare online come tutti gli altri, bisogna necessariamente recarsi presso la pro loco di Castelnuovo Garfagnana. Non solo. I biglietti si possono acquistare solo in un giorno specifico dalle 9,30 alle 12,30 e la disponibilità è limitata a quattro persone deambulanti e quattro non deambulanti".

"Ma stiamo scherzando? - incalza la minoranza - Purtroppo no! Come può una amministrazione essere così sorda e cieca? Adesso, dopo la denuncia, forse si cercherà di rattoppare il danno. Sempre dopo! Troppo semplice organizzare eventi inclusivi. Ancora una volta hanno aspettato che qualcuno sollevasse il problema. Perché non pensare che esistono persone con abilità diverse? In una società civile non ci devono essere strade diverse per partecipare e condividere le attività e gli eventi di una comunità! Un'amministrazione comunale attenta, non lo dovrebbe permettere! Vergogna! Sempre dopo! Chissà perché?"

"Il gruppo di opposizione - concludono i consiglieri - presenterà una interrogazione per condannare questo fatto vergognoso e chiedere di cambiare le cose, anche se la cosa più importante perché questi fatti non accadano più, sarebbe cambiare la mentalità!"