Castelnuovo



L'opposizione: "Gestione esterna dei parcheggi, più svantaggi che vantaggi"

domenica, 25 luglio 2021, 14:51

Il gruppo di opposizione a Castelnuovo, guidato da Silvia Bianchini, critica la gestione esterna dei parcheggi anche alla luce dei recenti episodi denunciati dal titolare di un'attività del capoluogo.



"La nostra contrarietà alla gestione esterna dei parcheggi a pagamento del capoluogo - esordisce la minoranza -, l’abbiamo espressa molte volte, in tutte le sedi, confermandola anche in consiglio comunale con il voto contrario a questo provvedimento".



"Il fatto è che - incalza - affidare ad una ditta privata la gestione di un servizio che fino all’anno scorso, gestito internamente, ci fruttava mediamente 100mila euro l’anno, vuol dire che da adesso in poi ci dobbiamo guadagnare in due: ossia, il comune continua a pretendere di incassare più o meno quella cifra e la ditta privata dovrà giustamente avere il suo tornaconto: dunque, se la matematica non è un’opinione, provate a pensare come si possono far tornare i conti!"



"Oltretutto - aggiunge - gestire i 4/5 parcometri presenti a Castelnuovo, non ci sembra poi un lavoro tanto complicato da giustificare la ricerca di un aiuto esterno. La convenzione con la ditta privata prevede anche l’assunzione di un “ausiliare della sosta” che dovrebbe avere il compito di controllo e supporto all’utenza. I fatti hanno evidenziato sin da subito che il “far cassa” prevarrà sicuramente sul “supporto all’utenza”. Tale convenzione prevedeva anche l’introduzione della cosiddetta “sosta di cortesia”, ossia i 20 minuti gratis per gli acquisti al volo. Peccato che questa (unica novità che avremmo apprezzato anche noi!) non sia ancora stata applicata".



"Dunque - conclude - ci pare che questa soluzione porti solo svantaggi per i cittadini e per i commercianti già così duramente messi alla prova da questa interminabile emergenza sanitaria. Per cui chiediamo al sindaco che riveda al più presto questa soluzione, in vista anche di una stagione estiva dove l’accoglienza ai residenti e ai turisti dovrebbe essere amichevole e non dar luogo ad agguati stile “far west”, che porteranno solo ad un lento e progressivo allontanamento di tutti gli utenti dal nostro bellissimo centro a favore di altri limitrofi meglio organizzati".