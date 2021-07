Castelnuovo



Lorenzo Baglioni, Flavio Boltro e Fabio Genovesi a 'Vivere Castelnuovo'

lunedì, 19 luglio 2021, 09:54

Da martedì 20 a sabato 24 luglio, nel cuore e nel capoluogo della Garfagnana, tanti appuntamenti con 'Vivere Castelnuovo' la rassegna organizzata da comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, ad ingresso gratuito e nel rispetto delle normative anti covid.

Martedì 20 luglio alle 21.00 Lorenzo Baglioni torna a calcare i palcoscenici estivi con una quasi inedita formazione "trio" per raccontare il mondo della scuola e della didattica. Tra congiuntivi e polinomi da scomporre, tra ossidoriduzioni e leggi di Keplero, verranno eseguiti molti dei brani del disco "Bella Prof!".

La rassegna cinematografica, a cura della Consulta dei Giovani Castelnuovo di Garfagnana, propone giovedì 22 luglio "7 Minuti" diretto e interpretato da Michele Placido, la pellicola, tratta da una storia vera, racconta le vicende di un gruppo di undici operaie impegnate in una lotta incentrata sui loro diritti. Sarà presente la Commisisone Pari opportunità.

Venerdì 23 luglio alle 21.30 in Piazza Umberto I Jazz Concert con Flavio Boltro, uno dei più grandi trombettisti italiani. Artista brillante e versatile, fa parte della scena jazzistica mondiale da più di 25 anni, si esibirà in quartetto con Piero Gaddi, Marco Micheli e Alfred Kramer.

La rassegna "La bella estate", a cura di Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto G.P.Vieusseux, ospiterà sabato 24 luglio alle 21.00 Fabio Genovesi con un monologo tratto dal suo nuovo libro Il calamaro gigante (Feltrinelli), in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Feltrinelli Editore.

INFO

Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org

Info sulla pagina Facebook Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

PROGRAMMA "VIVERE CASTELNUOVO"

Martedì 20 luglio – ore 21.00

Musica

Lorenzo Baglioni Show

testi e musiche di Lorenzo e Michele Baglioni

con Lorenzo Baglioni

e Lorenzo Furferi (tastiera), Marco Calì (batteria)

una produzione RiDENS PRODUZIONI

Evento nell'ambito della Rassegna "Riprendiamocia la scena. Teatro e musica in giro per la Toscana" promossa da Cesvot.

Può il mondo della didattica essere raccontato in una maniera diversa? Lorenzo Baglioni torna a calcare i palcoscenici estivi con una quasi inedita formazione "trio" per raccontare il mondo della scuola e della didattica, tra congiuntivi e polinomi da scomporre, tra ossidoriduzioni e leggi di Keplero, verranno eseguiti molti dei brani del disco "Bella Prof!". Ma non si può parlare di scuola senza calare il racconto all'interno del contesto in cui viviamo - in continua evoluzione - tra ansie e social network, e quindi ci saranno anche le canzoni e gli stornelli che hanno reso celebre Lorenzo sul web, i cui video hanno totalizzato (tra Facebook e YouTube) milioni di visualizzazioni.

Non solo musica però... anche tante risate! Infatti verranno proposti i monologhi comici scritti da Lorenzo in questi anni! Insomma, un "One Man Show", o meglio "Trio Man Show" dove ci sarà tutto il miglior repertorio dell'attore/comico/cantante fiorentino. Divertimento puro di una serata tutta da raccontare! Ci si può emozionare con una "consecutio temporum" e ridere a crepapelle alla ricerca del Bosone di Higgs: parola di Lorenzo Baglioni!

Lorenzo Baglioni è un cantante, autore, presentatore e attore, ex docente di Matematica. Col format delle canzoni didattiche (Bella, Prof! - Sony Music) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo con la canzone "Il Congiuntivo". Ha condotto programmi per la TV come "L'Isola degli Eroi" (BoingTv), "Bella, Prof!" (SkyUno), "Un Palco Per Due" (Rai2). Ha scritto 4 Libri editi da Mondadori e Rai Libri. Dal 2015 produce contenuti per il web, che al 2020 contano più di 80 MLN di visualizzazioni.



Giovedì 22 luglio – ore 21.00

Effetto cinema

"7 Minuti" di Michele Placido (2016)

Sarà presente la Commissione pari Opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana

L'incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre resistenza e di reagire all'incertezza del futuro, tra caos, logica e giustizia. I proprietari di un'azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Ma c'è una piccola clausola nell'accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, se accettare la richiesta dell'azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Ispirato a una storia vera, racconta il tema dell'erosione dei diritti dei lavoratori, delle donne, di tutti coloro che non possono permettersi di abbassare la guardia nemmeno per 7 minuti. Il film ha ricevuto diverse nomination ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento.



Venerdì 23 luglio – ore 21.30

IAM Festival

Jazz Concert – Flavio Boltro (in quartetto) in Piazza Umberto I

Uno dei più grandi trombettisti italiani, artista brillante e versatile, Flavio Boltro fa parte della scena jazzistica mondiale da più di 25 anni. Sarà lui l'atteso protagonista di una serata di grande musica Jazz nella Piazza Umberto di Castelnuovo di Garfagnana dove si esibirà in quartetto con Piero Gaddi, Marco Micheli e Alfred Kramer. Da Michael Petrucciani a Manu Roche, da Gino Paoli a Maurizio Giammarco e Danilo Rea, le collaborazioni e i premi ricevuti da questo artista non si contano, in Italia e all'estero. Un importante concerto nella bellissima piazza del centro storico di Castelnuovo.

Sabato 24 luglio – ore 21.00

La bella estate

Fabio Genovesi, Il calamaro gigante

In collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Feltrinelli Editore

In occasione dell'uscita del nuovo libro di Fabio Genovesi Il calamaro gigante, per Feltrinelli, l'autore porta sul palco un monologo ispirato al calamaro e nato dalla collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Feltrinelli Editore. Un monologo alla deriva, per terra e soprattutto per mare, inseguendo i sogni, le passioni, le storie, alla scoperta delle meraviglie della Natura, perché la storia più incredibile è proprio la realtà. Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario. Lo impara a proprie spese un ragazzino, quando a scuola deve disegnare il suo animale preferito, ma si prende addosso le risate, le penne e le matite della classe intera, perché tra tanti animali belli al mondo lui ha scelto il calamaro gigante, "che non esiste". Invece il calamaro gigante esiste eccome, però è troppo grande e strano per il nostro modo stanco di guardare la realtà, infatti fino a ieri l'abbiamo considerato solo una storia. Guidato da una lampadina e dai personaggi che popolano le sue storie, Genovesi ci porterà negli abissi, spettatori della lotta per la vita tra il calamaro gigante e il capodoglio, per poi riemergere a casa della nonna a guardare un cielo oscuro.

Fabio Genovesi (Forte dei Marmi, 1974) ha pubblicato i romanzi Cadrò, sognando di volare (2020), Il mare dove non si tocca (2017, premio Viareggio), Chi manda le onde (2015, premio Strega Giovani), Versilia Rock City (2012) ed Esche vive (2011) – tutti per Mondadori – e, per Laterza, il saggio Morte dei Marmi (2012). Per Rai2 e RaiSport racconta i luoghi e le loro storie durante le dirette del Giro d'Italia e del Tour de France. Collabora con il "Corriere della Sera" e il suo settimanale "La Lettura".



VIVERE CASTELNUOVO è realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, La bella estate, Consulta dei Giovani Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, Lucca Teatro Festival - Che cosa sono le nuvole?, Città che legge-Centro per il Libro e la Lettura, Iam Festival, Cesvot, la libreria di Claudio Crudeli e la libreria Magnani. Con il sostegno di: Impresa Costruzioni Gino Guidi, Lunardi Movimento Terra, Idrotherm 2000.