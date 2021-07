Castelnuovo



Morto l'avvocato Italo Galligani

venerdì, 9 luglio 2021, 09:52

Lutto per la scomparsa di Italo Galligani, avvenuta all'alba di stamani dopo una grave malattia. Avvocato, politico e già direttore del Corriere di Garfagnana, Galligani era nato nel 1937 a Monte e San Savino in provincia di Arezzo. Dopo il liceo classico e la laurea in giurisprudenza, era arrivato giovanissimo a Castelnuovo vincitore di un concorso come cancelliere del tribunale, per poi intraprendere poco dopo la professione di avvocato insieme al collega Tedice Santini.



"A nome del consiglio comunale e mio personale porgo alla famiglia le più sentite condoglianze - commenta il presidente Francolino Bondi -. Era persona stimata e apprezzata per la sua lunga attività forense e per il contributo culturale sempre prestato alla società castelnuovese con la sua vivace partecipazione al dibattito e per la sua grande passione civile. Castelnuovo perde un personaggio di assoluta qualità e di sicuro valore il cui ricordo, penso, rimarrà nella mente e nel cuore di tanti cittadini".



Galligani lascia la moglie, Maria Antonietta Lera, ex professoressa di filosofia al liceo scientifico, e il figlio, Ruggero, impiegato all'Unione dei Comuni. Nel 2016 aveva pubblicato un libro, 'L'Apuano', in memoria dell'altro amato figlio Michele, purtroppo prematuramente scomparso, con una affettuosa dedica anche ai suoi adorati nipotini Alessandro e Marco.