Castelnuovo



“Musica in salotto” del Trio Lanzini per la chiusura della XIX edizione dello IAM festival

venerdì, 23 luglio 2021, 10:34

Chiude con la "musica in salotto" del Trio Lanzini la XIX edizione del festival IAM, che in un mese ha portato in Garfagnana musica preziosa in location anche inusuete e ricche di fascino, conquistando il pubblico in particolare con il concerto di apertura del Third Stream Quartet, quello dell'Ort Attack, le date dedicate a Piazzolla e il grande apprezzamento per il concerto di Flavio Boltro.

Domenica 25 luglio 2021 alle 18,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Migliano (LU), con cena a seguire, arriva il concerto del Trio Lanzini "Musica in salotto".

Sul palco il Trio Lanzini composto da musicisti di indubbia bravura dell'omonima famiglia, il clarinettista Giovanni, musicista di fama internazionale, la violinista Elisa più giovane acquisto della formazione, e il violoncellista Michele. Ci catapulteranno nel XVIII e XIX secolo alle corti di Vienna, Milano e Napoli con un programma caratterizzato dalle musiche di Haydn, Mozart e Mercadante. L'evento sarà seguito da una cena.

Ingresso libero e prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502.

L'International Academy of Music Festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d'America, d'Europa e non solo, è Il Festival rientra anche nella programmazione di "Vivi Castelnuovo".

La XIX edizione del Festival IAM è organizzata dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana, rientra nel progetto regionale "La Toscana dei Festival", ha il sostegno dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa Costruzioni SPA Guidi Gino e vede la collaborazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia.

Prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 3884671502 e su www.townforyou.com.

Info: www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music su Instagram